歐洲國家盃｜前德國隊主帥路維有意接掌英格蘭

英格蘭主帥的位置在修夫基（Gareth Southgate）辭職後，引起了不少的傳聞，其中有指紐卡素不願意將被英格蘭足總視為頭號目標的賀維（Eddie Howe）放走，而英國媒體最新報道，前德國主帥路維（Joachim Low）有意接任。
英國的《太陽報》報道，路維表示願意與英格蘭足總進行討論，接替修夫基成為英格蘭的新領隊人選。在此前，傳媒指包括紐卡素主帥的賀維、熱刺主帥普斯迪古路（Ange Postecoglou）、前車路士領隊的波特（Graham Potter）、杜曹（Thomas Tuchel），還有剛從利物浦退下來休息的高普（Jurgen Klopp）都是候選人。不過當中的杜曹及高普已被排除。至於普斯迪古路在球隊對赫斯的熱身賽後也被問到有關問題，但普斯迪古路表示自己沒有想法，又指目前他仍是熱刺的領隊。
另外亦有傳英格蘭足總有意先讓U21主帥的卡斯利（Lee Carsley）暫代領隊後再物色人選，報道指主要是因為距離英軍下場對愛爾蘭的歐洲國家聯賽只有不足8個星期，故足總相信卡斯利會是短期內的最佳人遺。至於64歲的路維在擔任德國隊主帥時，曾帶領球隊贏得2014年的世界盃冠軍，並且在德國隊執教約15年之久。他自2021年退任後，至今仍未有新的工作，而其履歷相信比其他的領隊候選人都為優勝，而2026年的世界盃將是英軍的下個任務，這次世界盃將是英軍距離1966年的世界盃冠軍，也是英軍最後一個大賽冠軍已相距60年。