歐洲國家盃｜前德國隊主帥路維有意接掌英格蘭

英格蘭主帥的位置在修夫基（Gareth Southgate）辭職後，引起了不少的傳聞，其中有指紐卡素不願意將被英格蘭足總視為頭號目標的賀維（Eddie Howe）放走，而英國媒體最新報道，前德國主帥路維（Joachim Low）有意接任。

英國的《太陽報》報道，路維表示願意與英格蘭足總進行討論，接替修夫基成為英格蘭的新領隊人選。在此前，傳媒指包括紐卡素主帥的賀維、熱刺主帥普斯迪古路（Ange Postecoglou）、前車路士領隊的波特（Graham Potter）、杜曹（Thomas Tuchel），還有剛從利物浦退下來休息的高普（Jurgen Klopp）都是候選人。不過當中的杜曹及高普已被排除。至於普斯迪古路在球隊對赫斯的熱身賽後也被問到有關問題，但普斯迪古路表示自己沒有想法，又指目前他仍是熱刺的領隊。