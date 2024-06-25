歐洲國家盃｜史上最年長入球球員　當選最佳球員仍目無表情　莫迪歷：足球是殘酷的

今晚（24日）對於莫迪歷（Luka Modric）來說絕對是難以忘記的一夜。他於對意大利的比賽取得入球，成為歐國盃史上最年長入球球員。眼看克羅地亞將憑著他的入球打入16強之際，補時7分鐘，意大利追平，克軍眾將隨即崩潰。 年屆38歲的的他沒有流下男兒淚，仍難掩失望之情。即使當選最佳球員，他與獎座合照時仍目無表情。 克羅地亞出線機會渺茫，今場將是莫迪歷最後一場國際賽嗎？他沒有回答。賽後，他只說出一句：「足球是殘酷的」。

史上最年長入球球員 連續4屆歐國盃取得入球 莫迪歷今場心情猶如坐過山車，54分鐘，他主射的12碼被意軍門神基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）救出。僅1分鐘後，入球機會再出現於莫迪歷眼前，這次他沒有再錯過，憑其不純熟的左腳射入掛網波，收死當拿隆馬。這個入球，令他成為歐國盃史上最年長的入球球員，此外，他在4屆歐國盃均能取得入球，僅次於前球會隊友基斯坦奴朗拿度（5屆）。 莫迪歷全場心情起伏逐格捉

當選最佳球員 目無表情尷尬合照 他今場於80分鐘退下火線，即使坐在後備席的也經常被直播鏡頭捕捉到，只見他表情緊張，沒有一秒能放鬆下來。正當所有人都以為莫迪歷可一手帶領克羅地亞逃出生天，戲劇性打入16強之際，不料，更戲劇性的情節於補時最後一分鐘出現，意大利憑薩卡尼（Mattia Zaccagni）的入球扳平。 隨著球證的完場笛吹響，克羅地亞眾將即時崩潰。莫迪歷雖然相當失望，但也強忍著淚水，於球場中不停安慰隊友，盡顯大將之風。 莫迪歷於賽後獲選為今場最佳球員，但與獎座合照時也是目無表情，令一眾球迷看得相當心酸。

🥇🇭🇷 UEFA Player of the Match: Luka Modrić.



Hearthbreaking for the legend. 💔 pic.twitter.com/VYoNlb73gt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2024