歐洲國家盃｜國歌不一定是國家專利？

關於國歌，在此分享一件睇波的小事。歐洲國家盃等國際賽足球比賽在開賽前都有奏起雙方國歌的習慣，我特別喜歡留意這個時間。除了欣賞一下不同的地方國歌的旋律，也會留意球員們的表情反應。開賽前奏國歌的做法在頭幾屆世界杯已開始，一般會被理解為團結國民和球隊，有振奮士氣的作用。不同地方的國歌調子曲風均有所不同，歌詞也有帶出不同意思，可能是表達祖國山河之美麗，或是民族經歷的歷史等。

芬蘭和愛沙尼亞共用同一旋律

國歌也不一定是國家的專利，例如英格蘭，蘇格蘭和威爾斯，甚至仍為英國殖民地的直布羅陀在足球比賽均會奏出代表自己的「歌」，威爾斯的《父輩的土地》的歌詞更是以獨特的威爾斯語寫成。有些國家會共用同一旋律（如芬蘭和愛沙尼亞）；有些如南非的國歌以多種語言寫成，體現其多種族的文化。以上例子可見，國歌的應用亦可體現到多元的特性。

說回球場，球員對奏國歌也會有不同反應，有的會激昂地唱，有的會低頭不語。較特別的例子如美國女子足球員拉賓諾（Megan Rapinoe）在奏國歌時單膝下跪，以此表達對美式足球員卡佩尼克（Colin Kaepernick）的支持及和平抗議（卡佩尼克曾單膝跪姿態面向國旗，以示對美國種族問題的不滿），她這個舉動亦引來一番風波，甚至被指控為不尊重不愛國。