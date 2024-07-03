歐洲國家盃｜土耳其開賽57秒入波　2：1氣走奧地利晉8強

歐國盃8強最後一戰爆出小冷門，土耳其與奧地利交手，前者在開賽57秒已憑迪美羅（Merih Demiral）攻入本屆第2最快入球。迪美羅在下半場再憑角球建功，最終助土軍2：1氣走奧地利，晉身8強。
土耳其晉級後，將會面對同日較早時間大破羅馬尼亞的荷蘭。
歐洲國家盃2024賽程、新聞、分組及出線形勢
土耳其開賽57秒入球
今場比賽節奏相當明快，土耳其在開賽57秒便先開紀錄。今場任正選的天才球員艾達古拿（Arda Guler）於右路開出角球，皮球飛到門前引來一輪混亂，奧地利球員遲遲未能解圍下，被伏兵6碼點前的土耳其守衛迪美羅（Merih Demiral）衝前勁射入網，先開紀錄。
這亦是歐洲國家盃史上第2最快入球，僅次於阿爾巴尼亞中場尼迪美巴拉美（Nedim Bajrami）在今屆分組賽對意大利時的入球（23秒）。
落後的奧地利立即大舉反擊，多次以遠射進襲土耳其防線。他們上半場最黃金機會同樣來自角球攻勢，然而巴姆加特拿（Christoph Baumgartner）接應傳中面對空門時竟然來遲一步。半場土耳其以1球優勢返回更衣室。
歐洲國家盃｜德國、荷蘭、英格蘭等24隊球員名單一文睇清
歐洲國家盃｜附51場賽程／走線圖懶人包／直播連結
迪美羅梅開二度 8強鬥荷蘭
換邊後奧地利繼續狂攻，早段已有基哥列舒治（Michael Gregoritsch）及阿拿奧杜域（Marko Arnautovic）錯失機會。奧軍後防史堤芬普舒（Stefan Posch）攻得性起，殺入禁區後起腳，又被迪美羅封阻。
土耳其站穩陣腳後，再次憑角球得手。同樣是右路角球，同樣是艾達古拿的妙絕傳送，迪美羅在前柱再一次把握機會，額頭一批頂成2：0。
奧地利及後追回較接近紀錄。沙比薩（Marcel Sabitzer）開出角球，史堤芬普舒（Stefan Posch）頭槌二傳，伏兵遠柱的基哥列舒治鎖緊腳腕撞入，追成較接近紀錄，為賽事牽起高潮。
奧地利在比賽末段狂攻，戰至補時階段，巴姆加特拿接應傳中頭槌攻門，被甘奧高（Mert Gunok）飛身救出。最終奧軍以1：2落敗，黯然出局。土耳其成為本屆最後一支打入8強的球隊，將會惡鬥荷蘭。
今屆8強全數出爐，香港時間周六（6日）凌晨先會上演西班牙大戰德國，尾場葡萄牙將對法國。