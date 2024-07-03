歐洲國家盃｜土耳其開賽57秒入波　2：1氣走奧地利晉8強

歐國盃8強最後一戰爆出小冷門，土耳其與奧地利交手，前者在開賽57秒已憑迪美羅（Merih Demiral）攻入本屆第2最快入球。迪美羅在下半場再憑角球建功，最終助土軍2：1氣走奧地利，晉身8強。

土耳其開賽57秒入球

今場比賽節奏相當明快，土耳其在開賽57秒便先開紀錄。今場任正選的天才球員艾達古拿（Arda Guler）於右路開出角球，皮球飛到門前引來一輪混亂，奧地利球員遲遲未能解圍下，被伏兵6碼點前的土耳其守衛迪美羅（Merih Demiral）衝前勁射入網，先開紀錄。

這亦是歐洲國家盃史上第2最快入球，僅次於阿爾巴尼亞中場尼迪美巴拉美（Nedim Bajrami）在今屆分組賽對意大利時的入球（23秒）。

落後的奧地利立即大舉反擊，多次以遠射進襲土耳其防線。他們上半場最黃金機會同樣來自角球攻勢，然而巴姆加特拿（Christoph Baumgartner）接應傳中面對空門時竟然來遲一步。半場土耳其以1球優勢返回更衣室。