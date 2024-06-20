歐洲國家盃｜塞爾維亞完場前角球扳平　與斯洛文尼亞各一言和

前南斯拉夫國家的內訌戰，斯洛文尼亞雖然下半場憑一次反擊打開紀錄，不過補時卻被塞爾維亞的角球攻勢追平，與24年前一樣仍未取得首場決賽周的勝仗。

首戰迫和丹麥，斯洛文尼亞實際上在歐國盃仍未打開過勝利之門。面對首仗一球僅負英格蘭的塞爾維亞，同樣是前南斯拉夫國家的斯洛文尼亞，實力稍被看低。上半場雙方都沒有破門之法下，雙方上半場互交白卷。

換邊後塞爾維亞仍然是多次試圖撕破斯洛文尼亞防守，但往往就是欠缺臨門的一腳。相反斯洛文尼亞的反擊，也多次在塞爾維亞防線造成威脅，但未能攻破大門。然而比賽在69分鐘出現轉機，斯洛文尼亞又一次反擊，後衛的卡尼歷（Zan Karnicnik）右路引球推進，然後轉邊給左路的艾斯歷（Timi Max Elsnik），卡尼歷之後在對手的盲點入楔，再接應艾斯歷傳中，在遠柱點搶前撞入，令斯洛文尼亞打開紀錄。