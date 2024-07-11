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體育
2024-07-11 08:55:00

歐洲國家盃｜屈堅斯10年前於第六級聯賽打滾　：等咗呢個機會好耐！

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歐洲國家盃｜10年前於第六級聯賽打滾　屈堅斯：「等咗呢個機會好耐！」（路透社）

歐洲國家盃｜10年前於第六級聯賽打滾　屈堅斯：「等咗呢個機會好耐！」（路透社）

十年前，奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）外借至英格蘭南部國家聯賽球會濱海韋斯頓（Weston-super-Mare）。對於當時的屈堅斯，別說得到國家隊徵召，連踢上職業足球也狀甚遙遠。

時至今日，屈堅斯為英格蘭於歐國盃四強臨完場前入球，絕殺荷蘭，助「三獅軍團」昂首晉身決賽。

由業餘球會小將，及至國家英雄。這十年一路走來，著實不易。難怪賽後屈堅斯都不禁大嘆：「我等了這個機會很久了……」

歐洲國家盃2024賽程、新聞、分組及出線形勢

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以自己子女的生命發誓　屈堅斯：「劇本一早寫好」

在這場歐國盃四強中，英格蘭與荷蘭於90分鐘仍然打成1:1平手。正當所有球迷都以為比賽需要進入加時，臨完場前，後備入替的奧尼屈堅斯接應高爾彭馬（Cole Palmer）的傳送，於禁區內轉身後，射遠柱死角破網，領「三獅軍團」以2:1反勝荷蘭。

一個入球決定勝負，賽後屈堅斯榮獲官方本場最佳球員，接受訪問時不禁感觸，「我等了這個機會很久了，我花了很大努力才能來到這裡，慶幸我得到這個機會，而我亦都有好好把握。」

兩個後備入替的球員造就入球，屈堅斯透露當中細節，「我以我自己和子女的生命發誓，在我跟高爾彭馬等待被換入場時，我跟他說：『我們換入去後，你會助攻予我入球。』我知道一旦他（高爾彭馬）接到球後，他就會傳球給我。當我射門後見到皮球直飛死角，這真的是最美好的感覺。」

歐洲國家盃｜英格蘭反勝荷蘭闖決賽 後備奇兵屈堅斯絕殺！

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換入前屈堅斯神預言：高爾彭馬將助攻自己入球，最終預言成真。（美聯社）

換入前屈堅斯神預言：高爾彭馬將助攻自己入球，最終預言成真。（美聯社）

回望職業生涯　代表英軍圓夢

十年前由母會埃克塞特外借至業餘球隊濱海韋斯頓，屈堅斯回望自己的職業生涯，能夠代表英格蘭在歐國盃四強入球，實在太夢幻，「我從來未有想過能夠代表英格蘭在歐國盃上陣，我是個現實主義者，十年前的我還在為如何上埃克塞特一隊而煩惱！」

屈堅斯深深明白，努力終得到回報這道理，「我一直勤力奮鬥，令自己進步。我不喜歡坐在後備席上，有些朋友傳短訊給我，跟我說加油，我一落場就會取得入球。現在夢想成真，謝謝他們一直以來的支持。」

歐洲國家盃｜決賽英格蘭對西班牙 ViuTV周一凌晨3時免費直播（附連結）

奧尼屈堅斯後備上陣不足十分鐘便建功，一腳將英格蘭帶入決賽。（美聯社） 奧尼屈堅斯後備上陣不足十分鐘便建功，一腳將英格蘭帶入決賽。（美聯社） 奧尼屈堅斯後備上陣不足十分鐘便建功，一腳將英格蘭帶入決賽。（美聯社） 奧尼屈堅斯後備上陣不足十分鐘便建功，一腳將英格蘭帶入決賽。（美聯社） 奧尼屈堅斯後備上陣不足十分鐘便建功，一腳將英格蘭帶入決賽。（美聯社） 奧尼屈堅斯後備上陣不足十分鐘便建功，一腳將英格蘭帶入決賽。（美聯社） 奧尼屈堅斯後備上陣不足十分鐘便建功，一腳將英格蘭帶入決賽。（美聯社） 奧尼屈堅斯後備上陣不足十分鐘便建功，一腳將英格蘭帶入決賽。（美聯社） 奧尼屈堅斯後備上陣不足十分鐘便建功，一腳將英格蘭帶入決賽。（美聯社） 奧尼屈堅斯後備上陣不足十分鐘便建功，一腳將英格蘭帶入決賽。（美聯社） 奧尼屈堅斯後備上陣不足十分鐘便建功，一腳將英格蘭帶入決賽。（美聯社） 奧尼屈堅斯後備上陣不足十分鐘便建功，一腳將英格蘭帶入決賽。（美聯社） 奧尼屈堅斯後備上陣不足十分鐘便建功，一腳將英格蘭帶入決賽。（美聯社） 奧尼屈堅斯後備上陣不足十分鐘便建功，一腳將英格蘭帶入決賽。（美聯社）

絕殺入球顯身價　隊友教練一致讚好

一腳將英格蘭帶入歐國盃決賽，隊友對屈堅斯的表現有讚無彈。英軍隊長哈利卡尼（Harry Kane）認為屈堅斯值得一切讚美，「我們經常說要準備好自己，所有球員無論落場一分鐘還是五分鐘，都可以帶來奇效。他（屈堅斯）一直耐心等待，今場這個入球實在出色。」而祖迪比寧咸（Jude Bellingham）則為隊友高興，「屈堅斯後備入替後，把握著一次機會，我知道他沒有正選機會，對於他來說非常困難，但他處理得相當好，我為他感到興奮。」

教練修夫基亦分享換入屈堅斯的原因，「哈利卡尼上半場受了點輕傷，屈堅斯能夠作出逼搶，以及走位靈活。他每天訓練都非常用功，所以他值得這個機會。」

歐洲國家盃｜修夫基「神」換人再建奇功　勢成英格蘭歷史最佳領隊

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英格蘭連續兩屆歐國盃入決賽，屈堅斯賽後與隊友熱烈慶祝。（美聯社） 英格蘭連續兩屆歐國盃入決賽，屈堅斯賽後與隊友熱烈慶祝。（美聯社） 英格蘭連續兩屆歐國盃入決賽，屈堅斯賽後與隊友熱烈慶祝。（美聯社） 英格蘭連續兩屆歐國盃入決賽，屈堅斯賽後與隊友熱烈慶祝。（美聯社） 英格蘭連續兩屆歐國盃入決賽，屈堅斯賽後與隊友熱烈慶祝。（美聯社） 英格蘭連續兩屆歐國盃入決賽，屈堅斯賽後與隊友熱烈慶祝。（美聯社） 英格蘭連續兩屆歐國盃入決賽，屈堅斯賽後與隊友熱烈慶祝。（美聯社）

英格蘭憑屈堅斯絕妙入球，絕殺荷蘭闖決賽，將於7月15日（一）凌晨3時出戰今屆表現出色的西班牙。

歐洲國家盃淘汰賽賽程｜（am730製圖） 歐洲國家盃賽程｜決賽英格蘭對西班牙（am730製圖）