歐洲國家盃｜屈堅斯10年前於第六級聯賽打滾　：等咗呢個機會好耐！

十年前，奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）外借至英格蘭南部國家聯賽球會濱海韋斯頓（Weston-super-Mare）。對於當時的屈堅斯，別說得到國家隊徵召，連踢上職業足球也狀甚遙遠。
時至今日，屈堅斯為英格蘭於歐國盃四強臨完場前入球，絕殺荷蘭，助「三獅軍團」昂首晉身決賽。
由業餘球會小將，及至國家英雄。這十年一路走來，著實不易。難怪賽後屈堅斯都不禁大嘆：「我等了這個機會很久了……」
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以自己子女的生命發誓 屈堅斯：「劇本一早寫好」
在這場歐國盃四強中，英格蘭與荷蘭於90分鐘仍然打成1:1平手。正當所有球迷都以為比賽需要進入加時，臨完場前，後備入替的奧尼屈堅斯接應高爾彭馬（Cole Palmer）的傳送，於禁區內轉身後，射遠柱死角破網，領「三獅軍團」以2:1反勝荷蘭。
一個入球決定勝負，賽後屈堅斯榮獲官方本場最佳球員，接受訪問時不禁感觸，「我等了這個機會很久了，我花了很大努力才能來到這裡，慶幸我得到這個機會，而我亦都有好好把握。」
兩個後備入替的球員造就入球，屈堅斯透露當中細節，「我以我自己和子女的生命發誓，在我跟高爾彭馬等待被換入場時，我跟他說：『我們換入去後，你會助攻予我入球。』我知道一旦他（高爾彭馬）接到球後，他就會傳球給我。當我射門後見到皮球直飛死角，這真的是最美好的感覺。」
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回望職業生涯 代表英軍圓夢
十年前由母會埃克塞特外借至業餘球隊濱海韋斯頓，屈堅斯回望自己的職業生涯，能夠代表英格蘭在歐國盃四強入球，實在太夢幻，「我從來未有想過能夠代表英格蘭在歐國盃上陣，我是個現實主義者，十年前的我還在為如何上埃克塞特一隊而煩惱！」
屈堅斯深深明白，努力終得到回報這道理，「我一直勤力奮鬥，令自己進步。我不喜歡坐在後備席上，有些朋友傳短訊給我，跟我說加油，我一落場就會取得入球。現在夢想成真，謝謝他們一直以來的支持。」
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絕殺入球顯身價 隊友教練一致讚好
一腳將英格蘭帶入歐國盃決賽，隊友對屈堅斯的表現有讚無彈。英軍隊長哈利卡尼（Harry Kane）認為屈堅斯值得一切讚美，「我們經常說要準備好自己，所有球員無論落場一分鐘還是五分鐘，都可以帶來奇效。他（屈堅斯）一直耐心等待，今場這個入球實在出色。」而祖迪比寧咸（Jude Bellingham）則為隊友高興，「屈堅斯後備入替後，把握著一次機會，我知道他沒有正選機會，對於他來說非常困難，但他處理得相當好，我為他感到興奮。」
教練修夫基亦分享換入屈堅斯的原因，「哈利卡尼上半場受了點輕傷，屈堅斯能夠作出逼搶，以及走位靈活。他每天訓練都非常用功，所以他值得這個機會。」
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