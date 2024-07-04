歐洲國家盃｜德國內政部譴責土耳其球員　利用賽事宣揚種族主義

德國內政部長費賽爾（Nancy Faeser）透過社交平台，對迪美羅作出批評：「這個土耳其極端右翼的象徵，在我們的球場沒有立足之地。利用歐洲國家盃作為平台宣揚種族主義是完全不能接受。我們期望歐洲足協（UEFA）調查事件及考慮制裁。」迪美羅在入球後舉出雙手做的「狼手勢」，與土耳其極端右翼組織「灰狼」有關。

迪美羅在賽後亦透過社交媒體放出有關的相片，他表示：「自稱是土耳其人的都很快樂。」對於有關的慶祝動作，他在賽後解釋：「我在心中已有一個慶祝的動作，就是我所做的。這是為作為土耳其人身份而做，因為我對身為土耳其人非常引以為榮。在第2球我充分感受到這點，所以最後做了那動作。」他表示自己對自己所做的很高興。

土耳其傳召德國大使表達不滿

UEFA在周三（3日）亦宣布，會對迪美羅的行為作出調查：「在有關於2024年歐洲國家盃的16強賽事，奧地利對土耳其的比賽，就土耳其足協的球員迪美羅的不洽當行為已展開了調查。」土耳其足協雖然未有就事件回應，不過土耳其的外交部在周三回應，指UEFA啟動紀律調查迪美羅是「不能接受」：「當『灰狼』標誌沒有被德國所禁止，德國當局對迪美羅的反應只是顯示他們仇外的心理。我們譴責在體育盛事的歡欣中，出於政治動機而對不針對任何人的歷史及文化象徵作出的反應。」之後土耳其亦傳召德國大使反對費賽爾的譴責。