歐洲國家盃｜德國八強出局成冤案　裁判小組審視認為應獲12碼

歐洲國家盃雖然已經過了兩個多月，不過歐洲足協（UEFA）的裁判小組，完成了在今屆賽事的報告。其中他們點出在八強德國對西班牙的比賽，英格蘭球證安東尼泰萊（Anthony Taylor）走漏了德國隊的一次12碼，令這支東道主最終不敵西班牙出局。

在每一次賽後，歐洲足協等都會為大賽進行審視，並就各種問題提出意見。而在今屆的報告，就提到德國隊在八強被走漏12碼。在德國對西班牙的八強大戰，比賽進入加時階段雙方仍打成1:1，而就在加時上半場末段，德國的穆斯亞拿（Jamal Musiala）禁區頂施射，打中西班牙守將的古古列拿（Marc Cucurella），當時德國球員有即時抗議是否應判罰12碼。然而安東尼泰萊沒有判罰，並獲得視像助理球證（VAR）的支持。而之後米基爾馬連奴（Mikel Merino）在119分鐘頂入，令西班牙加時贏波晉級。