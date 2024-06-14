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體育
2024-06-14 12:05:21

歐洲國家盃｜德國拜仁小將柏夫洛域因傷退隊　荷蘭賽前頻添傷兵換人（附球員名單）

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柏夫洛域（右2）因傷退出德國大軍。(路透社)

柏夫洛域（右2）因傷退出德國大軍。(路透社)

歐洲國家盃在周末（15日）凌晨3時就展開，不過在最後階段仍有球員因傷錯過這次大賽，當中德國的新星柏夫洛域（Aleksandar Pavlovic）因病退隊，並由前利物浦的中場安利簡恩（Emre Can）取代。至於荷蘭更是禍不單行，繼早前法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）因為傷患未癒退出，而阿特蘭大的古普美拿斯（Teun Koopmeiners）也在熱身賽中受傷退隊。

德國隊在周三（12日）確認20歲的柏夫洛域因病未無法繼續隨隊參戰，據報是因為扁桃腺發炎。而德國隊隨即決定徵召多蒙特的中場安利簡恩。主帥尼高士文（Julian Nagelsmann）解釋：「我陣中需要另一個6號位球員，因此決定選擇安利簡恩。他亦立即表達熱情及加入隊伍的意願。我們需要一位球員有豐富的比賽經驗，以及知道如何抵抗壓力。他可以滿足這個我們的需要。」

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相對德國隊，荷蘭面對的傷兵問題更多。繼早前法蘭基迪莊因為足踝傷患未癒退出，由多蒙特的伊恩馬特臣（Ian Maatsen）補上後，近季在阿特蘭大有表現的古普美拿斯亦在對冰島的熱身賽前受傷，亦已確定無法繼續出戰歐國盃。荷蘭因此再補選了在博洛尼亞的前鋒約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）代替。

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德國最終26人名單。(am730製圖) 荷蘭最終26人名單。(am730製圖)
歐洲國家盃｜分組賽程。（am730製圖） 歐洲國家盃晉級走線圖｜（am730製圖） 歐洲國家盃晉級走線圖｜（am730製圖） 歐洲國家盃晉級走線圖｜（am730製圖）
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