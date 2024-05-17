歐洲國家盃｜德國法國荷蘭初選名單　簡迪回歸國家隊

在歐洲各大聯賽尾聲之際，同時也代表歐洲國家盃臨近。在距離歐國盃開鑼不足一個月，多支球隊已先公布初選名單，當中包括德國、法國及荷蘭的熱門隊伍。其中法國隊重召了轉投沙特阿拉伯聯賽的尼高路簡迪（N'Golo Kante）。
今年歐洲國家盃會在德國舉行，德國主帥尼高士文（Julian Nagelsmann）在周四（16日）公布27人的初選名單。其中表示會復出為國家隊效力的卻奧斯（Toni Kroos）固然入選，然而後防方面卻沒有徵召帶領多蒙特晉級歐聯決賽的曉姆斯（Mats Hummels），而今季協助利華古遜取得德甲冠軍的莊拿芬泰希（Jonathan Tah），預料會與魯迪格（Antonio Rudiger）扼守德軍防線。
而今季有表現的利華古遜一對中場的安特列治（Robert Andrich）及科利安華迪斯（Florian Wirtz）同樣入選，20歲的拜仁慕尼黑小將柏夫洛域（Aleksandar Pavlovic）也獲得徵召。前線方面是近年德國弱項，尤其欠缺中間的頂級正箭頭，雖然34歲的湯馬士梅拿（Thomas Muller）仍在名單，但多蒙特的富克洛（Niclas Fullkrug）可能要擔起更多的責任。
迪甘斯：有簡迪會更加強大
至於法國隊也在周四公布了25人的初選名單，在名單中出現久違的名字簡迪。這位33歲的防守中場在2022年後未有代表國家隊，並已轉戰沙特的伊蒂哈德。不過法國主帥的迪甘斯（Didier Deschamps）認為，簡迪的在陣仍有助提升法國隊的實力：「他踢滿整個賽季，儘管不是在歐洲的聯賽，而是在沙特阿拉伯。他回來仍充滿體能，在他的經驗之下，我相信有簡迪的法國隊會更加強大。」
迪甘斯今次亦徵召今季在巴黎聖日耳門表現不俗的新星沙利艾美利（Warren Zaire-Emery）及巴高拿（Bradley Barcola）。而將在季尾轉戰美職聯加盟FC洛杉磯的基奧特（Olivier Giroud）亦繼續入選。
荷蘭續用韋拿杜姆
另外荷蘭主帥朗奴高文（Ronald Koeman）亦公布球隊的30人初選名單，當中受傷的巴塞隆拿中場法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）也在陣內。至於已經流落沙特阿拉伯聯賽的韋拿杜姆（Georginio Wijnaldum）也同樣入選。不過阿仙奴的年輕守將祖利安添巴（Jurrien Timber）因為養傷多時而未有入選。