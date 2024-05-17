歐洲國家盃｜德國法國荷蘭初選名單　簡迪回歸國家隊

在歐洲各大聯賽尾聲之際，同時也代表歐洲國家盃臨近。在距離歐國盃開鑼不足一個月，多支球隊已先公布初選名單，當中包括德國、法國及荷蘭的熱門隊伍。其中法國隊重召了轉投沙特阿拉伯聯賽的尼高路簡迪（N'Golo Kante）。 今年歐洲國家盃會在德國舉行，德國主帥尼高士文（Julian Nagelsmann）在周四（16日）公布27人的初選名單。其中表示會復出為國家隊效力的卻奧斯（Toni Kroos）固然入選，然而後防方面卻沒有徵召帶領多蒙特晉級歐聯決賽的曉姆斯（Mats Hummels），而今季協助利華古遜取得德甲冠軍的莊拿芬泰希（Jonathan Tah），預料會與魯迪格（Antonio Rudiger）扼守德軍防線。

而今季有表現的利華古遜一對中場的安特列治（Robert Andrich）及科利安華迪斯（Florian Wirtz）同樣入選，20歲的拜仁慕尼黑小將柏夫洛域（Aleksandar Pavlovic）也獲得徵召。前線方面是近年德國弱項，尤其欠缺中間的頂級正箭頭，雖然34歲的湯馬士梅拿（Thomas Muller）仍在名單，但多蒙特的富克洛（Niclas Fullkrug）可能要擔起更多的責任。 迪甘斯：有簡迪會更加強大 至於法國隊也在周四公布了25人的初選名單，在名單中出現久違的名字簡迪。這位33歲的防守中場在2022年後未有代表國家隊，並已轉戰沙特的伊蒂哈德。不過法國主帥的迪甘斯（Didier Deschamps）認為，簡迪的在陣仍有助提升法國隊的實力：「他踢滿整個賽季，儘管不是在歐洲的聯賽，而是在沙特阿拉伯。他回來仍充滿體能，在他的經驗之下，我相信有簡迪的法國隊會更加強大。」

迪甘斯今次亦徵召今季在巴黎聖日耳門表現不俗的新星沙利艾美利（Warren Zaire-Emery）及巴高拿（Bradley Barcola）。而將在季尾轉戰美職聯加盟FC洛杉磯的基奧特（Olivier Giroud）亦繼續入選。 荷蘭續用韋拿杜姆 另外荷蘭主帥朗奴高文（Ronald Koeman）亦公布球隊的30人初選名單，當中受傷的巴塞隆拿中場法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）也在陣內。至於已經流落沙特阿拉伯聯賽的韋拿杜姆（Georginio Wijnaldum）也同樣入選。不過阿仙奴的年輕守將祖利安添巴（Jurrien Timber）因為養傷多時而未有入選。

德國隊初選名單。(X) 德國隊27人初選名單： 門將：奧利華包文（Oliver Baumann，賀芬咸）、紐亞（Manuel Neuer，拜仁慕尼黑）、紐布爾（Alexander Nubel，史特加）、達史特根（Marc-Andre ter Stegen，巴塞隆拿） 後衛：華迪馬安頓（Waldemar Anton，史特加）、軒歷治斯（Benjamin Henrichs，RB萊比錫）、甘美治（Joshua Kimmich，拜仁慕尼黑）、羅賓高治（Robin Koch，法蘭克福）、米圖斯達特（Max Mittelstadt，史特加）、大衛拉林（David Raum，RB萊比錫）、魯迪格（Antonio Rudiger，皇家馬德里）、尼高舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck，多蒙特）、莊拿芬泰希（Jonathan Tah，利華古遜） 中場：安特列治（Robert Andrich，利華古遜）、基斯富列治（Chris Fuhrich，史特加）、柏斯高哥斯（Pascal Gross，白禮頓）、根度簡（Ilkay Gundogan，巴塞隆拿）、卻奧斯（Toni Kroos，皇家馬德里）、穆斯亞拿（Jamal Musiala，拜仁慕尼黑）、柏夫洛域（Aleksandar Pavlovic，拜仁慕尼黑）、科利安華迪斯（Florian Wirtz，利華古遜） 前鋒：麥斯比亞（Maximilian Beier，賀芬咸）、富克洛（Niclas Fullkrug，多蒙特）、夏維斯（Kai Havertz，阿仙奴）、湯馬士梅拿（Thomas Muller，拜仁慕尼黑）、利萊辛尼（Leroy Sane，拜仁慕尼黑）、安達夫（Deniz Undav，史特加）

法國隊25人初選名單： 門將：艾路拿（Alphonse Areola，韋斯咸）、邁治蘭（Mike Maignan，AC米蘭）、拜斯森巴（Brice Samba，朗斯） 後衛：卡拿奧斯（Jonathan Clauss，馬賽）、伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konate，利物浦）、威廉沙列巴（William Saliba，阿仙奴）、祖利斯古迪（Jules Kounde，巴塞隆拿）、迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez，AC米蘭）、費特蘭文迪（Ferland Mendy，皇家馬德里）、班捷文柏華特（Benjamin Pavard，國際米蘭）、烏柏美卡奴（Dayot Upamecano，拜仁慕尼黑） 中場：尼高路簡迪（N'Golo Kante，伊蒂哈德）、卡馬雲加（Eduardo Camavinga，皇家馬德里）、拉比奧特（Adrien Rabiot，祖雲達斯）、基沙文（Antoine Griezmann，馬德里體育會）、曹亞文尼（Aurelien Tchouameni，皇家馬德里）、沙利艾美利（Warren Zaire-Emery，巴黎聖日耳門）、尤索夫科芬拿（Youssouf Fofana，摩納哥） 前鋒：基利安麥巴比（Kylian Mbappe，巴黎聖日耳門）、巴高拿（Bradley Barcola，巴黎聖日耳門）、奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele，巴黎聖日耳門）、京士利高文（Kingsley Coman，拜仁慕尼黑）、馬古斯杜林（Marcus Thuram，國際米蘭）、高路梅安尼（Randal Kolo Muani，巴黎聖日耳門）、基奧特（Olivier Giroud，AC米蘭） 法國隊初選名單。(X)