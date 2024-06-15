歐洲國家盃｜德國首戰大炒蘇格蘭　穆斯亞拿技驚四座

歐國盃揭起戰幔！
主辦國德國於安聯球場迎戰蘇格蘭，賽前排出強陣出擊，誓取首勝。今場將會成為德國門將紐亞（Manuel Neuer）第16次出戰歐國盃，只差1場就可以追平意大利門將保方（Gianluigi Buffon），於歐國盃出場最多的門將紀錄。
最終德國在梅斯亞拿（Jamal Musiala）、夏維斯（Kai Havertz）等進攻球員的帶領下，於主場以5：1大炒蘇格蘭，順利全取三分。
德國半場點點開花 著火狂轟三球
開賽僅10分鐘，德國便找到破門機會。卻奧斯（Toni Kroos）後場長傳送往右邊，右閘甘美治（Joshua Kimmich）傳中找到今季在利華古遜大熟大勇的科利安華迪斯（Florian Wirtz），於禁區邊的「娥眉月」位置施射，蘇格蘭門將安古斯古安（Angus Gunn）飛盡撲到，然而皮球還是擦柱而入，德國於開賽初段領先1:0。
德國其後得勢不饒人，根度簡（Ilkay Gundogan）中路轉身擺脫防守球員，放出直線予夏維斯，這名效力阿仙奴的前鋒再於左路小禁區附近傳中予穆斯亞拿，此子一控一射掛網。僅僅19分鐘，德國領先至2:0。
臨完半場前德國再入一球，蘇格蘭後防樸迪奧斯（Ryan Porteous）於禁區內雙腳飛鏟根度簡。球證本來並未判罰，但在觀看視像助理裁判（VAR）的重播後，決定判以極刑，並以紅牌將樸迪奧斯罰離球場，夏維斯主射十二碼中鵠。德國上半場以壓倒性的優勢，以3:0遙遙領先蘇格蘭。
蘇格蘭紅牌事件逐格重播：
穆斯亞拿光芒四射 獲全場站立拍手致敬
下半場德國不負主場球迷，繼續控制大局。68分鐘穆斯亞拿左路傳中予根度簡，這名德國隊長控球不穩被蘇格蘭守衛清走，皮球正正落在同樣在禁區內，後備入替的富克洛（Niclas Fullkrug），這名效力多蒙特的前鋒射出一記速度高達每小時105公里的勁射破網，德國拉開優勢至4:0。效力拜仁慕尼黑的小將穆斯亞拿今仗演出驚人，全場成功突破5次兼攻入1球，為德國今場的進攻核心。此子在74分鐘被換離場時，更獲全場德國球迷站立拍手致敬，賽後更榮獲本場的官方最佳球員。
臨完場前蘇格蘭成功破蛋，入球功臣富克洛解圍蘇格蘭死球傳中不果，蘇格蘭守衛史葛麥堅拿（Scott McKenna）頭槌頂中德國中堅魯迪格（Antonio Rudiger）改變方向入網，魯迪格不慎攻入烏龍球。補時階段最後一擊，安利簡恩（Emre Can）禁區外遠射得手，助德國主場出擊以5:1大勝蘇格蘭。
德國全取三分，不僅在主場打開勝利之門，更為出線淘汰賽帶來重大優勢。今晚（15日）早場晚上9時將會有另一場A組賽事，由匈牙利對陣瑞士。