歐洲國家盃｜意大利主帥史巴列堤回應「唔畀打PS5」傳言：我只是不准玩通宵　

史巴列堤稱意軍有遊戲房 近日外國媒體就指，史巴列堤對意軍的要求「軍紀嚴明」，當中包括禁止球員日常戴耳機，以及在訓練營內玩「PS5」。史巴列堤周五（14日）再記者會被問到這「苛刻」要求。他表示：「有時候我很不高興及失望地來這裡要回應那些我沒說過的事。我才不管他們做甚麼，我只不准許他們玩通頂而已。我沒有反對玩甚麼遊戲，我們還設有一個遊戲室，那裡放了兩台PS。所有人都去過，我自己都有去。」 他續表示：「不過他們可以這樣做，只在適當的時間。我不認為可以接受到他們半夜3、4點仍然未去睡。夜晚你就得去睡。我們就是要糾正在比賽期間有正確生活，這不是公平也不是正確說我不准打PS，我是說不准打到半夜3、4點，這是不同的。」

當拿隆馬：阿爾巴尼亞是大蕉皮 隊長的基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）亦指，傳媒是誇大了說法：「這最重要是確保你不會太晚才去睡。你得去休息和訓練的。在晚餐後我們會一起去遊戲房打機，在那裡發洩一下情緒，這是創造團隊的精神，我們有說有笑地消磨了幾個小時。在這點上沒有問題，領隊給我們指導及意見，但沒有任何苛刻的規條。」 對於阿爾巴尼亞的比賽，當拿隆馬指：「這絕對是一條大蕉皮。我們被編入最困難的一組，而明晚的比賽會有很多香蕉皮，我們都要認真面對，他們在邊路的速度很高，而且踢法亮麗。我們不能只出7至8成力，我們要十足去應付。我們需要取下這場比賽，明晚的比賽取得分數對我們相當關鍵。」