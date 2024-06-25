歐洲國家盃｜意大利最後1分鐘絕平出線　莫迪歷破紀錄入球難救克羅地亞

歐洲國家盃B組最後一輪分組賽，雖然克羅地亞憑莫迪歷（Luka Modric）的入球一度領先，更成為歐國盃史上最年長的入球球員，惟意大利於補時最後１分鐘憑薩卡尼扳平，取得寶貴1分。 逼和克羅地亞後，意大利3戰得4分，與同日擊敗阿爾巴尼亞的西班牙攜手出線。至於克羅地亞3戰僅得2分，出線機會渺茫。

意軍開賽佔優 半場互無紀錄 意大利今場變陣出擊，收起了首兩場表現欠佳的施卡馬卡（Gianluca Scamacca）、大衛法迪斯（Davide Frattesi）和費特歷高基艾沙（Federico Chiesa），改派拉斯柏度尼（Giacomo Raspadori）及列迪古（Mateo Retegui）任正選。克羅地亞方面，前線今場則由柏沙歷（Mario Pasalic）及蘇傑錫（Luka Sucic）擔正。 賽前意大利2戰得3分，克羅地亞只得1分，為爭取出線16強，今場絕對不容有失。 開賽僅4分鐘，克羅地亞率先發動攻勢，蘇傑錫離門20多碼施展一記冷戰，被基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）飛撲救出。意大利站穩陣腳後還擊，21分鐘，列迪古接應卡拉科利（Riccardo Calafiori）的傳中頭槌攻門，僅僅柱邊出界。27分鐘，意大利角球攻勢，巴斯東尼（Alessandro Bastoni）近門一頂，被利華高域（Dominik Livakovic）救出。上半場中段，比賽開始陷入膠著，半場雙方踢成0：0。

莫迪歷 12 碼宴客 後1分鐘後即建功 成歐國盃史上最年長入球球員 換邊後克羅地亞繼續在控球上佔優，52分鐘，卡拉馬歷於禁區內起腳省中大衛法迪斯的手部，球證經VAR覆核後直指12碼點。隊長莫迪歷（Luka Modric）主射，被當拿隆馬救出。不過，這名38歲的中場於1分鐘後再有起腳機會，這次終收死當拿隆馬，克軍領先1：0。值得一提的是，莫迪歷這個入球亦令他成為歐國盃史上最年長的入球球員。

薩卡尼補時階段絕平克羅地亞 意軍16強鬥瑞士 落後的意大利立即以基艾沙入替費特歷高迪馬高（Federico Dimarco），即搶回不少攻勢。66分鐘，達美安（Matteo Darmian）於禁區內左路無人看管下起腳，被對方封走。72分鐘，拉斯柏度尼主射罰球，省中人牆高出。87分鐘，意軍迎來黃金機會，基艾沙於右路快放落底傳中，施卡馬卡遲來一步，皮球於門前掠過，克羅地亞大難不死。 意大利的努力終獲得回報。戰至補時最後1分鐘，卡拉科利（Riccardo Calafiori）引球推進後傳予薩卡尼（Mattia Zaccagni），無人看管的後者輕鬆盪入死角，為意大利扳成平手。球證於入球後隨即鳴笛，最終意大利驚濤駭浪下以1：1逼和克羅地亞，順利以小組次名出線。 賽後意大利於小組3戰得4分排小組次名，肯定打入16強賽事，將會面對瑞士；相反，克羅地亞3戰僅得2分，雖然數字上仍有機會出線，但基本上已等同出局。