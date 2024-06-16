歐洲國家盃｜意大利驚險反勝過關　阿爾巴尼亞創最快入球紀錄

歐國盃B組繼續「入球騷」！繼頭場西班牙以3:0大勝克羅地亞後，衛冕冠軍意大利在先失一球的情況下，憑著巴斯東尼及尼高路巴列拿的入球，以2:1反勝阿爾巴尼亞。 阿爾巴尼亞雖獲敗仗，但他們於開賽23秒的入球，則創下歐國盃史上最快入球紀錄。

阿爾巴尼亞有驚喜 創歐國盃最快入球紀錄 開賽僅23秒，意大利後防失誤，鑄成大錯。意大利左閘費特歷高迪馬高（Federico Dimarco）於後場扔出界外球回己隊禁區，但中堅巴斯東尼完全沒有在意，阿爾巴尼亞前鋒尼迪美巴拉美（Nedim Bajrami）搶到皮球後立即抽射近柱，皮球破網而入。阿爾巴尼亞這個入球成為歐國盃歷史上最快的入球紀錄，一破俄羅斯球員卡尼真高（Dmitri Kirichenko）於2004年所創下的1分鐘7秒的紀錄。

阿爾巴尼亞最快入球紀錄逐格睇：

巴斯東尼入球補鑊 意大利極速反超 不過意大利僅用了10分鐘便憑著一個角球攻勢找到扳平機會，羅倫素柏歷堅尼（Lorenzo Pellegrini）接應左路角球「開短」再傳中至遠柱，先前犯錯的中堅巴斯東尼一跳鶴立雞群，頭槌頂入，追成平手。 衛冕冠軍意大利追平後愈踢愈順，17分鐘中場尼高路巴列拿乘阿爾巴尼亞前鋒查斯亞艾辛尼（Jasir Asani）解圍不遠，第一時間於禁區外施射，皮球平飛死角入網，助球隊瞬間反超前2:1。 33分鐘意大利有機會擴大領先優勢，尼高路巴列拿於前場中路截球成功，傳予施卡馬卡（Gianluca Scamacca），這名效力阿特蘭大的前鋒馬上背身妙傳給右路入楔的大衛法迪斯（Davide Frattesi）。面對阿爾巴尼亞門將史達高沙（Thomas Strakosha）出迎，大衛法迪斯選擇笠射，卻被已落地的史達高沙一手僅僅「叉走」，皮球中柱彈出。意大利半場維持優勢，領先2:1回更衣室。

阿爾巴尼亞臨完場黃金機會 意大利保住勝局 下半場意大利稍為拖慢節奏，專注控球在腳。反觀阿爾巴尼亞雖落後一球，但也僅能靠零星死球攻勢尋找入球機會。臨完場前，阿爾巴尼亞於89分鐘造出下半場最有威脅的攻勢，前鋒文拿積（Rey Manaj）接應後場長傳帶入禁區，窄角度施射卻被意大利門將基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）救出。最終衛冕冠軍意大利有驚無險之下，以2:1反勝阿爾巴尼亞，拿下今屆歐國盃首場勝仗，賽後以較差得失球僅次西班牙，在B組位列次名。