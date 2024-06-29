歐洲國家盃（Euro 2024）分組賽完結，進入淘汰賽階段，16強走線圖出爐，英格蘭及意大利走線形勢大好，至於西班牙、德國、葡萄牙及法國將在4強前惡鬥。6月30日（周日）00︰00由意大利惡鬥瑞士，至於凌晨3時由主場的德國迎戰丹麥。
歐洲國家盃｜德國16強撼丹麥 主場好「細」界
歐洲國家盃2024賽程、新聞、分組及出線形勢
格魯吉亞爆冷兩球挫葡萄牙
歐洲國家盃F組最後一輪賽事，提早奠定首名出線的葡萄牙被格魯吉亞的基華拉斯基利亞及米卡達迪斯各建一功，格魯吉亞勝出後得4分，順利趕上尾班車，以最佳第3名的成績，歷史性打入16強。
格魯吉亞晉身16強創歷史
英格蘭的「沉悶足球」 悶和斯洛文尼亞取首名出線
英格蘭對斯洛文尼亞以0:0完賽。「三獅軍團」分組賽3戰得5分，以首名出線16強。英格蘭將會在16強迎戰斯洛伐克。
歐洲國家盃｜英格蘭的「沉悶足球」 悶和斯洛文尼亞取首名出線
歐洲國家盃｜Kylie C./李佩芝/張嘉殷 NowTV 絲打有一個共通點
歐洲國家盃｜法國16強硬撼比利時 衛冕冠軍上籤
淘汰賽上下線並不「平衡」，多支傳統強隊都聚集於上線。上線球隊包括西班牙、德國、葡萄牙、法國、比利時；而衛冕冠軍意大利則獲上籤，分至下線，16強將惡鬥瑞士。
歐洲國家盃 淘汰賽形勢一覽
土耳其憑辛克杜辛（Cenk Tosun）的絕殺入球，以2:1險勝捷克，以F組次名出線16強，將鬥奧地利。
歐洲國家盃｜土耳其一球險勝晉級 捷克十人應戰展鬥志
羅馬尼亞力壓比利時以首名晉級！歐洲國家盃E組最後一輪分組賽，羅馬尼亞雖然先被斯洛伐克攻入1球，但憑馬里奧斯馬連的12碼扳平，最終雙方踢成1：1，各得1分。
歐洲國家盃｜羅馬尼亞斯洛伐克各一言和 攜手晉身16強
歐國盃24隊完整球員名單
有指ViuTV將安排5場歐洲國家盃賽事於99台免費直播，因此尚有1場安排仍有待證實，未知是否球迷最期待的歐國盃決賽。
歐洲國家盃｜匈牙利、烏克蘭、羅馬尼亞等5支東歐勢力冒起
今個夏天德國主辦的歐洲國家盃2024，24支球隊當中有11隊來自東歐前共產主義鐵幕國家（還要是缺少大國俄羅斯的情況下），參賽隊數是歷來之冠（2020和2016有8隊，在未擴充之前的2012、2008、2004及1996年各有5隊，2000則有4隊）。以往不時出現過偶有佳作的東歐黑馬如1996和2004年的捷克、2008年的俄羅斯等，但像今屆有接近一半的東歐球隊參賽還只是頭一次出現的風景（E組更出現斯洛伐克、烏克蘭及羅馬尼亞圍攻比利時的情況）。
歐洲國家盃｜麥巴比定安巴比？華布根定費保夏？Now譯名再成球迷熱話
▼歐洲國家盃淘汰賽及冠軍戰賽程▼
格魯吉亞射手暫列神射手
2024年歐洲國家盃（EURO 2024）由德國主辦，24支列強在6至7月爭逐冠軍。《am730》找來Microsoft的AI人工智能Copilot，推算出5支熱門球隊，以及神射手誰屬。雖然Copilot每次回答後都「戴頭盔」，但說不定有參考價值。目前5名球員同以2球並列神射手榜，包括德國的富克洛、穆斯亞拿（Jamal Musiala）、荷蘭的加普（Cody Gakpo）等。
而格魯吉亞的米卡達迪斯（Georges Mikautadze）暫以3球成為歐洲國家盃神射手榜第一位，令人意外。這名里昂青訓產品在梅斯出道，曾效力阿積士不太成功後，今季重返梅斯。23歲的米卡達迪斯（Georges Mikautadze）身高1.76米，在transfermarkt身價為1500萬歐元。