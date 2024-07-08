歐洲國家盃｜拆解英軍十二碼秘訣　阿諾特致勝極刑為本屆最「重炮」！

修夫基再次換人射十二碼 阿諾特狂抽時速驚人 上屆歐國盃決賽，英格蘭教練修夫基（Gareth Southgate）在加時最後一分鐘換入查頓辛祖（Jadon Sancho）及拉舒福特（Marcus Rashford），可惜這兩名為了射十二碼而後備入替的球員，十二碼皆宴客，令此換人調動一度令人不解，英格蘭失冠矛頭直指修夫基。 今場面對瑞士，修夫基繼續堅持自己一套，先於109分鐘換入艾雲東尼（Ivan Toney），再於115分鐘換入阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold），最終兩名球員分別為英軍射第四及第五輪十二碼，兩球皆進。阿歷山大阿諾特的十二碼入球，更達到時速每小時125.6公里，為今屆射門球速最快的十二碼。 歐洲國家盃｜沙卡80分鐘遠射扳平 英格蘭互射12碼挫瑞士晉4強

Nerves of steel. Trent Alexander Arnold’s penalty (125.6 KMPH) recorded with Adidas technology as the second hardest strike of #Euro2024 pic.twitter.com/Y6WMOOlX0K — Aadam Patel (@aadamp9) July 7, 2024

後備入替艾雲東尼「No Look」十二碼：

I keep watching Ivan Toney’s penalty, it’s absolutely outrageous to take a pen like that in those circumstances. The self-confidence is incredible.



I know it’s how he always takes them, but still… pic.twitter.com/gSUIIC4fXW — Joe Crann (@YesWeCrann) July 7, 2024

比克福特「貓紙」有效 艾簡治射門正中下懷 在互射十二碼前，有當地攝影師捕捉到英格蘭門將比克福特（Jordan Pickford）的水瓶上，印有瑞士每個球員射十二碼的偏好，其中對文路爾艾簡治（Manuel Akanji）的指示是「撲向左邊」，結果這名瑞士中堅操刀第一輪十二碼時，果然射向門將左邊，比克福特跟著指示便成功撲出十二碼。 有趣的是比克福特並不是當這張「貓紙」為金科玉律，在面對法比安舒哈（Fabian Schar）第二輪的十二碼時，「貓紙」上的指引為「裝作撲向右面後，撲向左邊」，但比克福特並未有撲向左邊，最終法比安舒哈真的射向門將左邊。倘若這名效力英超球隊愛華頓的門將有跟隨「貓紙」，或許可以撲出兩球十二碼。

Jordan Pickford's multipurpose water bottle 👀 pic.twitter.com/ocUwgpm0yg — Sky Sports Football (@SkyFootball) July 6, 2024

比寧咸親口認證 前英超射手教路有料 為英格蘭操刀射入第二輪十二碼的祖迪比寧咸（Jude Bellingham），接受訪問時點名稱讚英格蘭教練團的其中一位助教，正是曾於英超多間球會，如車路士、列斯聯等等效力的前鋒哈索賓基（Jimmy Floyd Hasselbaink），「我對我的事前準備相當有信心，哈索賓基跟我講過很多射十二碼要注意的事情，他賽前為我們做了許多準備功夫，令我們在互射十二碼階段可以獲勝。」 哈索賓基在球員生涯曾操刀主射極刑22次，僅射失過1次，命中率高達95%。英軍四強的對手，將會為哈索賓基的國家隊—荷蘭，哈索賓基曾為荷蘭上陣23次，射入9球。不知道這名荷蘭籍前鋒會不會傳授「內幕資訊」予英格蘭一眾球員呢？