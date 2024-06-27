歐洲國家盃｜格魯吉亞先拔頭籌　C朗投訴過激領黃（即時更新）

格魯吉亞先拔頭籌 C 朗投訴過激領黃

格魯吉亞今場必須勝出才保出線希望，開賽僅2分鐘先開紀錄。他們在半場後截得皮球，米卡達迪斯傳予基華拉斯基利亞，後者推順後以左腳輕鬆射破迪奧高哥斯達的十指關。

葡萄牙及後大舉反擊，先有C朗拿度主射罰球，惟角度太正被格魯吉亞門將馬馬達舒維尼雙槌救出。及後不論祖奧包連夏的遠射，以及祖奧菲歷斯的左腳近射，都未能考驗馬馬達舒維尼。

C朗拿度在上半場中段因一次投訴過激而領黃，及後他有一記黃金機會，然而他接應包連夏的妙傳起腳，被對方守衛飛身剷出。半場格魯吉亞以1球優勢返回更衣室。