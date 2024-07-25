歐洲國家盃｜歐洲足協公布決賽周7國遭處分　克羅地亞罰5萬歐元最多

歐洲足協（UEFA）就歐洲國家盃期間各支球隊的違規問題開出罰單，當中克羅地亞被判罰款5萬歐元是全部最高，而今屆賽事錄得7個國家受罰，但未包括在慶祝時被指違規的西班牙及隊中兩名球員。
UEFA指7支國家隊在歐國盃決賽周期間，出現球迷的種族歧視以及紀律問題，被追究的7隊包括塞爾維亞、克羅地亞、羅馬尼亞、斯洛文尼亞、奧地利、匈牙利及阿爾巴尼亞，涉及的比賽共15場。當中各隊除了面臨罰款之外，更被禁止向球迷出售未來一場歐洲足協賽事的作客門票。不過今次的罰單中未有包括早前被指在慶祝期間稱直布羅陀是西班牙的西班牙艾華路莫拉達（Alvaro Morata）以及洛迪卡斯簡迪（Rodri）。
其中克羅地亞被罰款最多並涉及克羅地亞全部的3場分組賽，包括對西班牙、阿爾巴尼亞及意大利的比賽。UEFA罰克國5萬歐元，並限制他們未來1場作客比賽不准出售門票，以警告他們球迷的種族歧視行為。至於羅馬尼亞亦涉及全部3場分組賽，但僅罰款4萬歐元，但同樣限制未來1場作客比賽不准出售門票。至於塞爾維亞、斯洛文尼亞、匈牙利及阿爾巴尼亞就被罰3萬歐元，其中塞爾維亞被禁1場出售作客門票，其餘3隊的禁售獲2年緩刑執行。而奧地利僅罰2萬歐元，並且同樣有2年緩刑執行的禁售。