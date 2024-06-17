歐洲國家盃｜比利時戰斯洛伐克「大」鬥法

歐國盃E組分組賽展開，「紅魔」比利時在法蘭克福遇上斯洛伐克。比利時鋒力強大，奈何防線鬧兵荒，面對近兩仗友賽錄大捷的斯洛伐克，料演入球騷！(球賽編號FB8609，6月18日00:00開賽)

外圍賽8戰轟入22球的比利時，近期友賽持續強勢，2比0贏黑山、3比0贏盧森堡，「魔獸」盧卡古(Lukaku)與阿仙奴翼鋒李安度杜沙特(Trossard)腳風頗順，一對曼城兵奇雲迪布尼(De Bruyne)與謝利美杜古(Doku)亦有好表現。不過，雷恩中堅艾法菲亞迪(Theate)，以及兩名沙場老將維頓漢(Vertonghen)與梅利亞(Meunier)均有傷在身，防線出現隱憂。