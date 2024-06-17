歐洲國家盃｜比利時戰斯洛伐克「大」鬥法

歐國盃E組分組賽展開，「紅魔」比利時在法蘭克福遇上斯洛伐克。比利時鋒力強大，奈何防線鬧兵荒，面對近兩仗友賽錄大捷的斯洛伐克，料演入球騷！(球賽編號FB8609，6月18日00:00開賽)
外圍賽8戰轟入22球的比利時，近期友賽持續強勢，2比0贏黑山、3比0贏盧森堡，「魔獸」盧卡古(Lukaku)與阿仙奴翼鋒李安度杜沙特(Trossard)腳風頗順，一對曼城兵奇雲迪布尼(De Bruyne)與謝利美杜古(Doku)亦有好表現。不過，雷恩中堅艾法菲亞迪(Theate)，以及兩名沙場老將維頓漢(Vertonghen)與梅利亞(Meunier)均有傷在身，防線出現隱憂。
斯洛伐克外圍賽10戰7勝以次名出線，近兩仗友賽分別以4比0接連大炒聖馬力諾及威爾斯。隊長史堅尼亞(Skriniar)克服傷患，但這名巴黎聖日耳門中堅季內甚少上陣，狀態成疑；右閘柏卡歷克(Pekarik)年事已高，遇上比利時幾匹快馬料受壓，兩隊防守均不穩，今仗或鬥入波！
烏克蘭勢挫羅馬尼亞
同組的羅馬尼亞與烏克蘭，今晚早場在慕尼黑率先亮相。外圍賽力壓瑞士首名晉級的羅馬尼亞，近期友賽演出平庸，先後與北愛爾蘭、保加利亞與列支敦士登打和。反觀憑附加賽晉級的烏克蘭，上仗友賽以4球大炒摩爾多瓦，3名西甲兵多夫碧(Dovbyk)、迪肯哥夫(Tsyhankov)及耶梅卓克(Yaremchuk)都有士哥，薩克達新星蘇達哥夫(Sudakov)交出1入球2助攻值得留意，今場熱捧烏軍！(球賽編號FB8608，6月17日21:00開賽)(相關連結：香港賽馬會網頁)