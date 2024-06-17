歐洲國家盃｜比寧咸頂入首球　成英格蘭歐國盃隊史上第三年輕入球球員

祖迪比寧咸（Jude Bellingham）拯救英格蘭！ 「三獅兵團」今場表現乏善可陳，但仍憑這名皇家馬德里新星「一頭定江山」，助英軍以1：0險勝塞爾維亞，全取3分後排在歐國盃C組榜首。 這名年僅20歲的中場今季內先後奪得西甲及歐聯冠軍，今夏可否再下一城，替國家隊贏得首個歐國盃冠軍？

繼朗尼及奧雲後 英格蘭大賽中最年輕入球者 翻查紀錄，年僅20歲353天的比寧咸是英格蘭隊史上在歐洲盃取得入球的第3年輕球員，僅次於朗尼（18歲237天，2004歐國盃對瑞士入球）和奧雲（20歲189天，2000歐國盃對羅馬尼亞入球）。此外，比寧咸亦是繼麥馬拿文後，第二位代表英格蘭在歐國盃入球的皇家馬德里球員。 去屆歐國盃，比寧咸以17歲之齡入選英格蘭名單，他在對克羅地亞的分組賽時後備入替，成為英格蘭隊史上在大賽上陣最年輕的球員。技術與心智比同齡人更成熟的他上位速度極快，在卡塔爾世界盃已是陣中主力，今屆歐國盃再度被委以重任，希望能真正地將「足球帶回家」。