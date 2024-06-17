歐洲國家盃｜比寧咸頂入首球　成英格蘭歐國盃隊史上第三年輕入球球員

祖迪比寧咸（Jude Bellingham）拯救英格蘭！
「三獅兵團」今場表現乏善可陳，但仍憑這名皇家馬德里新星「一頭定江山」，助英軍以1：0險勝塞爾維亞，全取3分後排在歐國盃C組榜首。
這名年僅20歲的中場今季內先後奪得西甲及歐聯冠軍，今夏可否再下一城，替國家隊贏得首個歐國盃冠軍？
繼朗尼及奧雲後 英格蘭大賽中最年輕入球者
翻查紀錄，年僅20歲353天的比寧咸是英格蘭隊史上在歐洲盃取得入球的第3年輕球員，僅次於朗尼（18歲237天，2004歐國盃對瑞士入球）和奧雲（20歲189天，2000歐國盃對羅馬尼亞入球）。此外，比寧咸亦是繼麥馬拿文後，第二位代表英格蘭在歐國盃入球的皇家馬德里球員。
去屆歐國盃，比寧咸以17歲之齡入選英格蘭名單，他在對克羅地亞的分組賽時後備入替，成為英格蘭隊史上在大賽上陣最年輕的球員。技術與心智比同齡人更成熟的他上位速度極快，在卡塔爾世界盃已是陣中主力，今屆歐國盃再度被委以重任，希望能真正地將「足球帶回家」。
今季已贏得西甲及歐聯冠軍
球會賽事中，比寧咸也是一帆風順，效力多蒙特3季為他們贏得一屆德國盃，以及兩屆聯賽亞軍。今季加盟皇家馬德里更迎來職業生涯大爆發，替銀河艦隊贏得聯賽及歐聯冠軍，他亦是球隊在聯賽中的首席射手。
上位速度之快，亦令比靈咸成為廣告商新寵兒。Adidas早前播出新廣告，力邀碧咸與林柏特等人為英格蘭造勢，廣告中更播出披頭四著名歌曲「Hey Jude」，意指比靈咸（英文名為Jude）這股年輕新勢力將帶領英軍在今屆賽事中大放異彩，一洗國家隊多年來的頹風。
比寧咸大熟大勇，英格蘭隊中各球員也步入收成期，今屆是否真的可以一嘗冠軍滋味？