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體育
2024-07-07 02:43:00

歐洲國家盃｜沙卡80分鐘遠射扳平 英格蘭互射12碼挫瑞士晉4強

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英格蘭互射12碼險勝瑞士，晉身歐國盃4強。（路透社）

英格蘭互射12碼險勝瑞士，晉身歐國盃4強。（路透社）

歐洲國家盃8強最後兩仗，頭場英格蘭鬥瑞士，「三獅軍團」變陣三中堅，先落後下憑沙卡一記靚絕遠射扳平，連同加時與瑞士言和1：1。英格蘭互射12碼以5：3擊敗瑞士 ，驚險晉級。

至於另一場，荷蘭對土耳其將於周日凌晨3時上演。

（02：43更新）

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歐洲國家盃8強｜英格蘭vs瑞士

英格蘭上半場的攻勢，主要來自右路的沙卡。（路透社））

歐洲國家盃8強｜英格蘭vs瑞士

英格蘭變陣三中堅

第100場領軍的英格蘭領隊修夫基，今場排出3-4-2-1陣式，以布卡約沙卡踢右翼衛，捷比亞踢左翼衛。英格蘭上半場的攻勢，多源自右路沙卡的傳中，但「三獅軍團」未能製造出具威脅的攻勢。兩軍半場合共6次射門，均不中目標，以0：0言和。

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歐洲國家盃8強｜英格蘭vs瑞士

沙卡為英格蘭扳平1：1。（路透社）

沙卡80分鐘遠射扳平

今場第一腳中目標射門來自瑞士，比列安保路背門接應，轉身射門乏力，比克福特輕易沒收。瑞士在75分鐘首先找到入球，比列安保路接應右路傳中，門前撞入。修夫基隨即連換3人，包括勞基梳爾、伊比爾治伊斯和高爾彭馬。布卡約沙卡在80分鐘右路禁區外推大位左腳施射，皮球直飛遠柱擦柱彈入，是英格蘭第一腳中目標射門，即為球隊扳平1：1，兩軍進入加時。

歐洲國家盃8強｜英格蘭vs瑞士

比克福特撲出12碼，成為英格蘭晉級功臣。（路透社）

英格蘭在加時有迪格蘭賴斯禁區外勁射被瑞士門將恩尼森馬撲走，及後比寧咸另一次射門也無功而還。瑞士在末段的攻勢甚具威脅，先有法比安舒哈無人看管下抽高，沙基利在117分鐘開角球差點直接入網，但皮球中眉角彈走，及後安杜尼的勁射被比克福特擋走。兩軍加時維持1：1，需互射12碼決勝。

互射12碼英格蘭先射，高爾彭馬中鵠，瑞士由文路爾艾簡治先操刀，被比克福特救出。及後兩輪兩軍均射入，第4輪艾雲東尼射入，瑞士派出安杜尼操刀，射中間入網。第5輪英格蘭只要射入即晉級，阿歷山大阿諾特不負所望，一射入網，英格蘭互射12碼以5：3擊敗瑞士，晉級4強。

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英格蘭互射12碼險勝瑞士，晉身歐國盃4強。（路透社） 英格蘭互射12碼險勝瑞士，晉身歐國盃4強。（路透社） 英格蘭互射12碼險勝瑞士，晉身歐國盃4強。（路透社） 英格蘭互射12碼險勝瑞士，晉身歐國盃4強。（路透社） 英格蘭互射12碼險勝瑞士，晉身歐國盃4強。（路透社）
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英格蘭正選名單：

門將：比克福特（Jordan Pickford）

後衛：基爾獲加（Kyle Walker）、史東斯（John Stones）、安斯干沙（Ezri Konsa）

中場：捷比亞（Kieran Trippier）、邁奴（Kobbie Mainoo）、迪格蘭賴斯Declan Rice）、布卡約沙卡Bukayo Saka）；

菲爾科頓（Phil Foden）、祖迪比寧咸（Jude Bellingham）；

前鋒：哈利卡尼（Harry Kane）

瑞士正選名單： 

門將：恩尼森馬（Yann Sommer）； 

後衛：法比安舒哈（Fabian Schär）、 文路爾艾簡治（Manuel Akanji）、1列卡度洛迪古斯（Ricardo Rodríguez）；

中場：丹尼度爾（Dan Ndoye）、費奧拿（Remo Freuler）、格列沙加（Granit Xhaka）、阿爾比舒夏（Michel Aebischer）、法比安路達（Fabian Rieder）、魯賓華加斯（Ruben Vargas）

前鋒：比列安保路（Breel Embolo）