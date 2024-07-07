歐洲國家盃8強最後兩仗，頭場英格蘭鬥瑞士，「三獅軍團」變陣三中堅，先落後下憑沙卡一記靚絕遠射扳平，連同加時與瑞士言和1：1。英格蘭互射12碼以5：3擊敗瑞士 ，驚險晉級。

第100場領軍的英格蘭領隊修夫基，今場排出3-4-2-1陣式，以布卡約沙卡踢右翼衛，捷比亞踢左翼衛。英格蘭上半場的攻勢，多源自右路沙卡的傳中，但「三獅軍團」未能製造出具威脅的攻勢。兩軍半場合共6次射門，均不中目標，以0：0言和。

今場第一腳中目標射門來自瑞士，比列安保路背門接應，轉身射門乏力，比克福特輕易沒收。瑞士在75分鐘首先找到入球，比列安保路接應右路傳中，門前撞入。修夫基隨即連換3人，包括勞基梳爾、伊比爾治伊斯和高爾彭馬。布卡約沙卡在80分鐘右路禁區外推大位左腳施射，皮球直飛遠柱擦柱彈入，是英格蘭第一腳中目標射門，即為球隊扳平1：1，兩軍進入加時。

英格蘭在加時有迪格蘭賴斯禁區外勁射被瑞士門將恩尼森馬撲走，及後比寧咸另一次射門也無功而還。瑞士在末段的攻勢甚具威脅，先有法比安舒哈無人看管下抽高，沙基利在117分鐘開角球差點直接入網，但皮球中眉角彈走，及後安杜尼的勁射被比克福特擋走。兩軍加時維持1：1，需互射12碼決勝。

互射12碼英格蘭先射，高爾彭馬中鵠，瑞士由文路爾艾簡治先操刀，被比克福特救出。及後兩輪兩軍均射入，第4輪艾雲東尼射入，瑞士派出安杜尼操刀，射中間入網。第5輪英格蘭只要射入即晉級，阿歷山大阿諾特不負所望，一射入網，英格蘭互射12碼以5：3擊敗瑞士，晉級4強。