歐洲國家盃｜法國前線讓半臂 荷蘭復仇有計

歐國盃D組重頭戲，荷蘭今晚深夜在萊比錫硬撼法國。「橙軍」上仗反勝波蘭，後勁強、韌力足；適逢「高路雄雞」法國上仗贏波代價大，王牌射手要因傷缺陣，今場寧捧受讓的荷蘭，甚至有力報回外圍賽兩敗之辱！(球賽編號FB8621，6月22日03:00開賽) 法國首戰遇奧地利未現霸氣，僅憑敵方一記烏龍波險勝；若非重返國家隊的尼高路簡迪(N’Golo Kante)在中場全力掃蕩，或已失分。王牌基利安麥巴比(Kylian Mbappe)尾段勇戰傷鼻骨，暫時毋須開刀，但今戰落場機會不大；連同中場大將基沙文(Antoine Griezmann)尾段傷出，法國痛失兩大將，鋒力勢削。



法國迪甘斯保守難有新意 預期老牌射手基奧特(Olivier Giroud)、新星中場卡馬雲加(Eduardo Camavinga)，會是「高路雄雞」今場熱門的替補人選；但論到威脅力與創造性，差天共地。以主帥迪甘斯(Didier Deschamps)上仗領先後的保守部署，今戰迎擊同樣新勝的荷蘭，加強中後場製空能力是必須；「銀河唯一」基奧特的另一用途，隨時是用作防守死球，抵擋荷蘭幾位長人的空襲。 橙軍上仗憑韋格賀斯(Wout Weghorst)尾段建奇功，2比1反勝波蘭，這名前曼聯長人中鋒，計最近5場國際賽，在尾段共轟入4球，堪稱絕殺能手；預期主帥朗奴高文(Ronald Koeman)仍會將此子先放長櫈；而走位刁鑽、鬥心十足的迪比(Memphis Depay)，仍會是進攻核心，橙軍有變招能力。

再者，為求與法國搶中場，踢法硬淨的老將韋拿杜姆(Georginio Wijnaldum)，將會升正；上仗踢左翼有士哥的利物浦前鋒加普(Cody Gakpo)，遇上常有甩漏的法國右閘祖利斯古迪(Jules Kounde)，或有機可乘。面對讓半臂的法國，荷蘭今戰已屬報回之前外圍賽主客對賽俱敗之仇的良機！ 波蘭奧地利背水一戰 在D組首戰力拚僅敗的波蘭與奧地利，今晚在柏林作正面交鋒(球賽編號FB8620，6月22日00:00開賽)。波蘭王牌射手羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)，雖未知能否傷愈登場；但遇上同組頭號搶分假想敵奧地利，肯定會以贏波3分為目標。奧地利上仗防線其實不穩，最終僅負收場，純粹有賴法國前線球員一再失機。兩隊再無退路，今場吼「入球」大正路。