歐洲國家盃｜法國基奧特瑞士沙基利退出國家隊　英格蘭「痛心」卡尼未言退

在歐洲國家盃結束後，多位國際球星亦宣布退出國家隊。其中包括法國國家隊入球紀錄保持者的基奧特（Olivier Giroud），他確定結束國際賽的新聞，而瑞士的沙基利（Xherdan Shaqiri）同樣退出國際賽事。不過兩度帶領英格蘭打入歐洲國家盃決賽都失敗而回的哈利卡尼（Harry Kane）就未有退出的打算。 37歲的基奧特在歐國盃後會轉戰美職聯，加盟FC洛杉磯，他在個人Instagram上表示：「我一直害怕的時刻到來，是時候要與法國隊說再見。」早已表明今屆是自己最後一次代表國家隊的基奧特，在今屆賽事的四強也有為法國隊下半場上陣。基奧特為法國隊上陣137次並射入57球，是法國國家隊史上最多入球的球員，比亨利（Thierry Henry）的51球還要多，而第3位的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）未來仍有機會取代這項紀錄，他目前落後基奧特僅9球。

同樣退出國際賽，還有瑞士的沙基利。32歲的沙基利在2022年已轉投美職聯的芝加哥火焰，他在125次代表瑞士國家隊上陣，取得32球，當中包括在今屆賽事分組賽對蘇格蘭射入的1球，而這亦是他今屆賽事唯一的入球，不過他也是首位在3屆世界盃名3屆歐洲國家盃都有入球的球員。瑞士在今屆的歐國盃賽事，在16強淘汰了意大利，但在八強卻不敵英格蘭而被淘汰。