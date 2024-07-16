歐洲國家盃｜法國基奧特瑞士沙基利退出國家隊　英格蘭「痛心」卡尼未言退

在歐洲國家盃結束後，多位國際球星亦宣布退出國家隊。其中包括法國國家隊入球紀錄保持者的基奧特（Olivier Giroud），他確定結束國際賽的新聞，而瑞士的沙基利（Xherdan Shaqiri）同樣退出國際賽事。不過兩度帶領英格蘭打入歐洲國家盃決賽都失敗而回的哈利卡尼（Harry Kane）就未有退出的打算。
37歲的基奧特在歐國盃後會轉戰美職聯，加盟FC洛杉磯，他在個人Instagram上表示：「我一直害怕的時刻到來，是時候要與法國隊說再見。」早已表明今屆是自己最後一次代表國家隊的基奧特，在今屆賽事的四強也有為法國隊下半場上陣。基奧特為法國隊上陣137次並射入57球，是法國國家隊史上最多入球的球員，比亨利（Thierry Henry）的51球還要多，而第3位的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）未來仍有機會取代這項紀錄，他目前落後基奧特僅9球。
同樣退出國際賽，還有瑞士的沙基利。32歲的沙基利在2022年已轉投美職聯的芝加哥火焰，他在125次代表瑞士國家隊上陣，取得32球，當中包括在今屆賽事分組賽對蘇格蘭射入的1球，而這亦是他今屆賽事唯一的入球，不過他也是首位在3屆世界盃名3屆歐洲國家盃都有入球的球員。瑞士在今屆的歐國盃賽事，在16強淘汰了意大利，但在八強卻不敵英格蘭而被淘汰。
卡尼仍想代表英格蘭上陣
至於在決賽中上陣了61分鐘被換走，英格蘭的前鋒卡尼，在賽後於社交媒體就表示覺得痛心：「痛心我們無法達成我們努力所做的事。這是一個長而艱辛的賽事，而我對這班孩子及職員能打入決賽感到自豪。最終我們都無法達成我們的目標，而這也一直與我們同在，不過我們仍是一如以往，將會收拾心情，抹走失落並再次穿上英格蘭的戰衣作戰。感到所有相信我們的球迷以及支持我們到最後。」
今屆賽事為英格蘭射入3球，而在賽事一直有指卡尼可能在賽事上帶傷上陣。不過他接受英國廣播公司（BBC）的電台訪問，否認了這點。