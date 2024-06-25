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體育
2024-06-25 23:20:00

歐洲國家盃｜法國波蘭半場互交白卷 麥巴比利雲復出交鋒！

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歐洲國家盃｜法國對波蘭正選陣容 麥巴比復任正選！（美聯社）

歐洲國家盃｜法國對波蘭正選陣容 麥巴比復任正選！（美聯社）

今晚歐洲國家盃D組上演最後一輪分組賽，奪冠大熱法國將對陣已宣佈出局的波蘭。

在首場分組賽因鼻骨骨折而傷出的法國皇牌基利安麥巴比（Kylian Mbappe），經過上場休息後，今場復任正選；而波蘭前鋒利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）頭兩場分組賽皆列後備，今場亦會正選上陣。

上半場基利安麥巴比雖有兩次黃金機會，但都未能射破波蘭門將史高盧比斯基的十指關，最終兩軍以0:0完結上半場。

（即時更新：0050）

歐洲國家盃2024賽程、新聞、分組及出線形勢

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兩軍正選陣容

法國（4-3-3）：邁治蘭（Mike Maignan）；祖利斯古迪（Jules Kounde）、烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）、威廉沙列巴（William Saliba）、迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）；曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）、尼高路簡迪（N'Golo Kante）、拉比奧特（Adrien Rabiot）；奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）、基利安麥巴比、巴高拿（Bradley Barcola）

波蘭（3-4-3）：史高盧比斯基（Lukasz Skorupski）；積及基奧柯（Jakub Kiwior）、達維杜域斯（Pawel Dawidowicz）、碧拿歷克（Jan Bednarek）；沙利斯基（Nicola Zalewski）、施連斯基（Piotr Zielinski）、積及莫達（Jakub Moder）、比森法蘭高斯基（Przemyslaw Frankowski）；烏賓斯基（Kacper Urbanski）、利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）、施巴斯坦施曼斯基（Sebastian Szymanski）

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法國前鋒基利安麥巴比今仗將戴著面罩正選上陣。（美聯社）

法國前鋒基利安麥巴比今仗將戴著面罩正選上陣。（美聯社）

上半場法國如預期般採取主動，翼鋒奧士文尼迪比利於11分鐘右路「落底」傳中，急勁地波傳予後上的左閘迪奧靴南迪斯勁射，僅中網側。及至19分鐘，尼高路簡迪策動反擊，傳予入楔禁區的奧士文尼迪比利近門一射，卻被波蘭門將史高盧比斯基以身體擋出。

波蘭於34分鐘迎來他們在上半場的黃金機會，施連斯基於左路底線傳中，利雲杜夫斯基在無人看管下頂偏。雖然慢鏡重播顯示皮球有碰到法國中堅威廉沙列巴，但球證未有示意角球。

臨完半場前，基利安麥巴比曾有兩次機會射入他於歐國盃的第一球。這名下季將會效力皇家馬德里的前鋒，於41分鐘與巴高拿在禁區「撞牆」後窄位起腳，可惜被波蘭門將史高盧比斯基僅僅撲出；其後44分鐘再次於左路與巴高拿在禁區「撞牆」後窄位施射，同樣被史高盧比斯基撲出，兩軍上半場互交白卷。

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