歐洲國家盃首輪分組賽結束後，第2輪比賽已經開始。星期六晚（6月22日）的格魯吉亞對捷克，是ViuTV下一場歐洲國家盃分組賽於ViuTV99台免費直播，球迷是時候約定波友睇波。而周六凌晨3時的荷蘭對法國，未知鼻骨受傷的麥巴比能否披甲？
歐洲國家盃｜捷克、斯洛伐克、阿爾巴尼亞冒起歸功外籍主帥
▼歐洲國家盃分組賽賽程▼
法國前線讓半臂
法國王牌基利安麥巴比(Kylian Mbappe)去仗尾段勇戰傷鼻骨，暫時毋須開刀，未知今戰荷蘭會否落場，而中場大將基沙文(Antoine Griezmann)尾段傷出，就算上陣亦有機會打折扣。而荷蘭為求與法國搶中場，踢法硬淨的老將韋拿杜姆(Georginio Wijnaldum)或將會升正；上仗踢左翼有士哥的利物浦前鋒加普(Cody Gakpo)，遇上常有甩漏的法國右閘祖利斯古迪(Jules Kounde)，或有機可乘。
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周六9時格魯吉亞鬥捷克 ViuTV免費直播
歐洲國家盃由24隊爭逐冠軍，根據ViuTV節目表，周六的格魯吉亞鬥捷克除了可在收費頻道Now TV 618/619/688收看直播，也可透過ViuTV99台免費收看直播。
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歐國盃24隊完整球員名單
有指ViuTV將安排5場歐洲國家盃賽事免費直播，因此尚有1場安排仍有待證實，未知是否球迷最期待的歐國盃決賽。
歐洲國家盃 格魯吉亞對捷克ViuTV99台免費直播連結
歐洲國家盃｜匈牙利、烏克蘭、羅馬尼亞等5支東歐勢力冒起
今個夏天德國主辦的歐洲國家盃2024，24支球隊當中有11隊來自東歐前共產主義鐵幕國家(還要是缺少大國俄羅斯的情況下)，參賽隊數是歷來之冠(2020和2016有8隊，在未擴充之前的2012、2008、2004及1996年各有5隊，2000則有4隊)。以往不時出現過偶有佳作的東歐黑馬如1996和2004年的捷克、2008年的俄羅斯等，但像今屆有接近一半的東歐球隊參賽還只是頭一次出現的風景(E組更出現斯洛伐克、烏克蘭及羅馬尼亞圍攻比利時的情況)。
歐洲國家盃｜麥巴比定安巴比？華布根定費保夏？Now譯名再成球迷熱話
▼歐洲國家盃淘汰賽及冠軍戰賽程▼
2024年歐洲國家盃（EURO 2024）由德國主辦，24支列強在6至7月爭逐冠軍。《am730》找來Microsoft的AI人工智能Copilot，推算出5支熱門球隊，以及神射手誰屬。雖然Copilot每次回答後都「戴頭盔」，但說不定有參考價值。