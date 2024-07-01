歐洲國家盃淘汰賽16強階段，瑞士、德國、英格蘭及西班牙先後晉級。而周二（7月2日）凌晨零時，麥巴比領軍的法國鬥比利時，凌晨3時C朗拿度的葡萄牙對斯洛文尼亞。

歐洲國家盃｜法國16強硬撼比利時 衛冕冠軍上籤

淘汰賽上下線並不「平衡」，多支傳統強隊都聚集於上線。上線球隊包括西班牙、德國、葡萄牙、法國、比利時；而衛冕冠軍意大利則獲上籤，分至下線，16強將惡鬥瑞士。

土耳其憑辛克杜辛（Cenk Tosun）的絕殺入球，以2:1險勝捷克，以F組次名出線16強，將鬥奧地利。

羅馬尼亞力壓比利時以首名晉級！歐洲國家盃E組最後一輪分組賽，羅馬尼亞雖然先被斯洛伐克攻入1球，但憑馬里奧斯馬連的12碼扳平，最終雙方踢成1：1，各得1分。