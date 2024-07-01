歐洲國家盃淘汰賽16強階段，瑞士、德國、英格蘭及西班牙先後晉級。而周二（7月2日）凌晨零時，麥巴比領軍的法國鬥比利時，凌晨3時C朗拿度的葡萄牙對斯洛文尼亞。
英格蘭加時挫斯洛伐克戰況
修夫基「神級」換人助英絕地反勝 賽後風騷：感覺比賽不會就此完結
西班牙先失一球下反勝格魯吉亞 8強將大戰德國
歐洲國家盃2024賽程、新聞、分組及出線形勢
歐洲國家盃｜Kylie C./李佩芝/張嘉殷 NowTV 絲打有一個共通點
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▼歐洲國家盃淘汰賽及冠軍戰賽程▼
歐洲國家盃｜法國16強硬撼比利時 衛冕冠軍上籤
淘汰賽上下線並不「平衡」，多支傳統強隊都聚集於上線。上線球隊包括西班牙、德國、葡萄牙、法國、比利時；而衛冕冠軍意大利則獲上籤，分至下線，16強將惡鬥瑞士。
歐洲國家盃 淘汰賽形勢一覽
土耳其憑辛克杜辛（Cenk Tosun）的絕殺入球，以2:1險勝捷克，以F組次名出線16強，將鬥奧地利。
歐洲國家盃｜土耳其一球險勝晉級 捷克十人應戰展鬥志
羅馬尼亞力壓比利時以首名晉級！歐洲國家盃E組最後一輪分組賽，羅馬尼亞雖然先被斯洛伐克攻入1球，但憑馬里奧斯馬連的12碼扳平，最終雙方踢成1：1，各得1分。
歐洲國家盃｜羅馬尼亞斯洛伐克各一言和 攜手晉身16強
歐國盃24隊完整球員名單
有指ViuTV將安排5場歐洲國家盃賽事於99台免費直播，因此尚有1場安排仍有待證實，未知是否球迷最期待的歐國盃決賽。
歐洲國家盃｜匈牙利、烏克蘭、羅馬尼亞等5支東歐勢力冒起
今個夏天德國主辦的歐洲國家盃2024，24支球隊當中有11隊來自東歐前共產主義鐵幕國家（還要是缺少大國俄羅斯的情況下），參賽隊數是歷來之冠（2020和2016有8隊，在未擴充之前的2012、2008、2004及1996年各有5隊，2000則有4隊）。以往不時出現過偶有佳作的東歐黑馬如1996和2004年的捷克、2008年的俄羅斯等，但像今屆有接近一半的東歐球隊參賽還只是頭一次出現的風景（E組更出現斯洛伐克、烏克蘭及羅馬尼亞圍攻比利時的情況）。
歐洲國家盃｜麥巴比定安巴比？華布根定費保夏？Now譯名再成球迷熱話
歐洲國家盃神射手榜形勢
斯洛伐克的舒蘭斯（Ivan Schranz）、格魯吉亞的米卡達迪斯（Georges Mikautadze）與德國的穆斯亞拿（Jamal Musiala）同以3球暫成為歐洲國家盃神射手榜第一位，令人意外。這名里昂青訓產品在梅斯出道，曾效力阿積士不太成功後，今季重返梅斯。23歲的米卡達迪斯（Georges Mikautadze）身高1.76米，在transfermarkt身價為1500萬歐元。
2024年歐洲國家盃（EURO 2024）由德國主辦，24支列強在6至7月爭逐冠軍。《am730》找來Microsoft的AI人工智能Copilot，推算出5支熱門球隊，以及神射手誰屬。雖然Copilot每次回答後都「戴頭盔」，但說不定有參考價值。