歐洲國家盃｜法國確定為麥巴比整面具　能否鬥荷蘭仍成疑

法國的當家球星基利安麥巴比（Kylian Mbappe）在對奧地利的一仗受傷，法國足協隨即更新這位主將的傷勢。法國隊表示已準備為麥巴比製作一個面具，不過未知道可否趕及在對周五（21日）對荷蘭的比賽使用，而隊友的拉比奧特（Adrien Rabiot）指麥巴比應該可以在對波蘭的比賽上陣。

法國足協更新麥巴比的狀況表示：「他已經返回法國隊的訓練營。他會在未來幾日進行治療，不需要即時接受手術。法國足協主席菲臘比迪亞路（Philippe Diallo）在周二（18日）的記者會上表示：「你都見到，他傷到個鼻，但消息還是可以放心的。這短期內不會進行手術，有關他回歸，目前就言之尚早，要等醫生今早為他進行檢查才有最新消息。所有人今日都很晚才從德素多夫回來，所以我們要看之後發展。不過目前訊息是向正面方各發展，至少他不需要被移離大軍名單。」