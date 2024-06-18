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體育
2024-06-18 22:45:16

歐洲國家盃｜法國確定為麥巴比整面具　能否鬥荷蘭仍成疑

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麥巴比在對奧地利受傷，未確定在荷蘭一戰上陣。(美聯社)

麥巴比在對奧地利受傷，未確定在荷蘭一戰上陣。(美聯社)

法國的當家球星基利安麥巴比（Kylian Mbappe）在對奧地利的一仗受傷，法國足協隨即更新這位主將的傷勢。法國隊表示已準備為麥巴比製作一個面具，不過未知道可否趕及在對周五（21日）對荷蘭的比賽使用，而隊友的拉比奧特（Adrien Rabiot）指麥巴比應該可以在對波蘭的比賽上陣。

法國足協更新麥巴比的狀況表示：「他已經返回法國隊的訓練營。他會在未來幾日進行治療，不需要即時接受手術。法國足協主席菲臘比迪亞路（Philippe Diallo）在周二（18日）的記者會上表示：「你都見到，他傷到個鼻，但消息還是可以放心的。這短期內不會進行手術，有關他回歸，目前就言之尚早，要等醫生今早為他進行檢查才有最新消息。所有人今日都很晚才從德素多夫回來，所以我們要看之後發展。不過目前訊息是向正面方各發展，至少他不需要被移離大軍名單。」

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基利安麥巴比勇戰受傷，一度流血至球衣。（美聯社） 基利安麥巴比勇戰受傷，一度流血至球衣。（美聯社） 基利安麥巴比勇戰受傷，一度流血至球衣。（美聯社） 基利安麥巴比勇戰受傷，一度流血至球衣。（美聯社） 基利安麥巴比勇戰受傷，一度流血至球衣。（美聯社） 基利安麥巴比勇戰受傷，一度流血至球衣。（美聯社） 基利安麥巴比勇戰受傷，一度流血至球衣。（美聯社） 基利安麥巴比勇戰受傷，一度流血至球衣。（美聯社） 歐洲國家盃｜基利安麥巴比爆鼻流血，需要接受手術。（美聯社） 歐洲國家盃｜基利安麥巴比爆鼻流血，需要接受手術。（美聯社）

法國主帥迪甘斯（Didier Deschamps）被問到麥巴比缺陣的影響：「我不打算作出任何的假設，但法國隊有基利安永遠都會更強。如果消息沒有向好處走，我們就得在沒有他之下戰鬥。」不過隊友的拉比奧特在回應傳媒時就表示：「可能他會在第3場候命。」而與麥巴比碰撞的奧地利守將奇雲丹素（Kevin Danso）亦透過社交媒體祝福「麥總」早日痊癒：「我祝福他可以有好的康復，並希望他可以盡快返回球場。對法國球迷，對不起因為與我碰撞令麥巴比受傷。」

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X光片證實麥巴比鼻骨骨折 料戴面罩披甲

之前在比賽後迪甘斯回應麥巴比的傷勢，「他（麥巴比）似乎是鼻骨骨折，我們會再三檢查，這當然是我們今場的一個負面消息，即使只是鼻子受傷，也是非常困擾。」賽後X光片證實麥巴比鼻骨骨折，料需要戴上面罩上陣。麥巴比賽後在X發問︰「有沒有面罩建議？」看來心情不太差。

 

歐洲國家盃｜51場賽程及走線圖懶人包（附直播連結）

歐洲國家盃｜分組賽程。（am730製圖） 歐洲國家盃晉級走線圖｜（am730製圖） 歐洲國家盃晉級走線圖｜（am730製圖） 歐洲國家盃晉級走線圖｜（am730製圖）
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