歐洲國家盃｜法國西班牙先搵弱旅熱身　分途擊敗盧森堡安道爾

法國與西班牙兩支歐洲國家盃勁旅，亦分別約戰熱身。而兩隊首場都揀選比較「好恰」的對手，法國就在主場擺陣對盧森堡，而西班牙就與邊境小國安道爾對戰。法國就以3:0勝出，而西班牙亦輕取5:0。

基利安麥巴比（Kylian Mbappe）落實轉投皇家馬德里之後，專心一致為法國在歐國盃爭取佳績。高盧雄雞在相對接近盧森堡邊境的梅斯面對這支歐洲弱旅，上半場麥巴比在43分鐘左路的傳中，由高路梅安尼（Randal Kolo Muani）頂入，法國半場僅領先一球。下半場盧森堡依然在靠死守，但70分鐘還是再要失守，法國隊的一個短角球攻勢，麥巴比傳中，今次由卡拿奧斯（Jonathan Clauss）幫法國拉開2:0。之後麥巴比終於自己入球，巴黎聖日耳門的前隊友巴高拿（Bradley Barcola）在85分鐘截得對手的傳球後推入禁區，再傳予麥巴比輕鬆射入，令法國友賽輕鬆贏3:0。