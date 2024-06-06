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體育
2024-06-06 11:42:27

歐洲國家盃｜法國西班牙先搵弱旅熱身　分途擊敗盧森堡安道爾

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法國備戰歐國盃的熱身賽，輕鬆擊敗盧森堡。(路透社)

法國備戰歐國盃的熱身賽，輕鬆擊敗盧森堡。(路透社)

法國與西班牙兩支歐洲國家盃勁旅，亦分別約戰熱身。而兩隊首場都揀選比較「好恰」的對手，法國就在主場擺陣對盧森堡，而西班牙就與邊境小國安道爾對戰。法國就以3:0勝出，而西班牙亦輕取5:0。

基利安麥巴比（Kylian Mbappe）落實轉投皇家馬德里之後，專心一致為法國在歐國盃爭取佳績。高盧雄雞在相對接近盧森堡邊境的梅斯面對這支歐洲弱旅，上半場麥巴比在43分鐘左路的傳中，由高路梅安尼（Randal Kolo Muani）頂入，法國半場僅領先一球。下半場盧森堡依然在靠死守，但70分鐘還是再要失守，法國隊的一個短角球攻勢，麥巴比傳中，今次由卡拿奧斯（Jonathan Clauss）幫法國拉開2:0。之後麥巴比終於自己入球，巴黎聖日耳門的前隊友巴高拿（Bradley Barcola）在85分鐘截得對手的傳球後推入禁區，再傳予麥巴比輕鬆射入，令法國友賽輕鬆贏3:0。

法國隊在熱身賽3:0擊敗盧森堡。(路透社) 法國隊在熱身賽3:0擊敗盧森堡。(路透社) 法國隊在熱身賽3:0擊敗盧森堡。(路透社) 法國隊在熱身賽3:0擊敗盧森堡。(路透社) 法國隊在熱身賽3:0擊敗盧森堡。(路透社) 法國隊在熱身賽3:0擊敗盧森堡。(路透社)

至於西班牙同樣與鄰近的小國安道爾對賽，球隊上半場僅在24分鐘由艾約斯佩雷斯（Ayoze Perez）建功領先一球。不過下半場入替的奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）盡顯功架，先在53分鐘為「狂牛軍團」拉開比數，而他之後在66及73分鐘都取得入球，在20分鐘內完成了帽子戲法，再加上費倫托利斯（Ferran Torres）在81分鐘建功，西班牙最終輕取安道爾5:0。

英軍先裁麥迪遜

法國之後會與加拿大進行多一場熱身賽，至於西班牙就會在歐國盃前對北愛爾蘭。另外，英格蘭就確定先刪減一人，熱刺的占士麥迪遜（James Maddison）已確定不會隨隊到德國，主要是這位熱刺中場的傷勢及狀態。而英軍在最後限期仍需要再裁減6人。

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西班牙熱身賽輕取安道爾5:0。(西班牙足協X) 西班牙熱身賽輕取安道爾5:0。(西班牙足協X) 西班牙熱身賽輕取安道爾5:0。(西班牙足協X) 西班牙熱身賽輕取安道爾5:0。(西班牙足協X) 西班牙熱身賽輕取安道爾5:0。(西班牙足協X) 西班牙熱身賽輕取安道爾5:0。(西班牙足協X) 西班牙熱身賽輕取安道爾5:0。(西班牙足協X)
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