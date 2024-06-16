歐洲國家盃｜波蘭指利雲杜夫斯基缺陣　荷蘭主帥朗奴高文指要改變部署

波蘭主帥稱要藉機改朝換代 至於主帥的普比爾斯（Michal Probierz）卻認為是新人上位的機會：「沒有甚麼好隱瞞，我們將會沒有他（利雲杜夫斯基），不過其他球員可以做到，而他們可以取得表現，我希望他會有其他機會上陣。我們是時候要改朝換代，我們要要做的是，作為一隊波去踢出表現，我們不能退步，我們是要繼續向前。所有人都覺得我們會輸，所有人都看扁我們，不過我們團隊就是要一同奮戰。」 朗奴高文在周末（15日）的記者會就指，利雲杜夫斯基的缺陣會改變他們的部署：「每個球員都有他的質素，這可能會改變我們的部署。我們了解利雲杜夫斯基以及他的長處。不過我仍然估計他們會打雙箭頭，而我們已分析過他們的所有射手，我們清楚他們的攻擊球員，並了解他們可以做出甚麼。」

兩隊賽前未能在球場訓練 這位荷蘭教頭又指，在首戰的勝利相當重要：「這永遠在第一場有個好開局及贏波是很重要，如果能按計劃進行就更好。這對我們爭取佳績非常重要。」朗奴高文對於這分組又表示：「我們在這賽事有一些很強的國家隊，不過我想我們是其一，然而我們不是大熱門。」這組的另外兩支球隊分別是法國及奧地利。 另外，因為今場比賽所在的漢堡的禾克斯公園球場草地質素未如理想，故此歐洲足協取消了兩隊在球場的適應訓練。