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體育
2024-06-17 04:30:40
日報

歐洲國家盃｜流感突襲 鋒力欠銳 麥巴比率法國鬥奧地利博「細」

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歐洲國家盃D組大戰，「高盧雄雞」法國今晚深夜遇上奧地利。縱然法國是今屆奪標熱門之一，但早前友賽加拿大被悶和，前線欠銳：加上大軍近期曾受病毒侵襲，多名主力先後「中招」，面對實而不華的奧地利，今場寧吼「入球」細！(球賽編號FB8610，6月18日03:00開賽)

法國近兩屆世盃非冠即亞，今屆歐國盃外圍賽亦力壓荷蘭首名出線；但今年整體演出一般，3月份友賽吞德國2蛋，上仗約戰加拿大被悶和0比0，無論用上老箭頭基奧特(Giroud)、國際米蘭的馬古斯杜林(Thuram)，或巴黎聖日耳門的高路梅安尼(Kolo Muani)，正箭頭殺傷力均遠遜預期。

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另一問題是法國隊流感肆虐，「病毒源頭」奧士文尼迪比利(Dembele)雖已康復，但兩匹快馬、王牌基利安麥巴比(Mbappe)、京士利高文(Coman)，以及主帥迪甘斯(Deschamps)等多名職球員亦先後中招，影響球隊操練及球員狀態，遇上守強於攻的奧地利，不易輕鬆取勝。

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歐洲國家盃名單｜D組波蘭。(am730製圖) 歐洲國家盃名單｜D組奧地利。(am730製圖) 歐洲國家盃名單｜D組法國。(am730製圖) 歐洲國家盃名單｜D組荷蘭。(am730製圖)

高位迫搶+半個主場優勢

奧地利的皇家馬德里後防大將阿拉巴(Alaba)因傷落選，但球隊在主帥蘭歷克(Ralf Rangnick)領導下，祟尚高位迫搶，表現有進步；對上16場國際賽只嘗一敗。RB萊比錫翼鋒巴姆加特拿(Baumgartner)，連續5次為國上陣，場場入波，國家隊隊長沙比薩(Sabitzer)今屆在多蒙特重生。奧地利陣中現有約半數球員在德甲搵食，今場在杜塞素多夫球場，如擁半個主場，有利發揮。

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兩隊曾在2022年的歐國聯兩度碰頭，法國錄得1勝1和，安麥巴比該兩仗皆有士哥；但上述兩場的共通點，都是「總入球」開出2球，今場亦宜先取「入球」細。 (相關連結：香港賽馬會網頁)

 

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