歐洲國家盃｜流感突襲 鋒力欠銳 麥總率法國鬥奧地利博「細」

歐洲國家盃D組大戰，「高盧雄雞」法國今晚深夜遇上奧地利。縱然法國是今屆奪標熱門之一，但早前友賽加拿大被悶和，前線欠銳：加上大軍近期曾受病毒侵襲，多名主力先後「中招」，面對實而不華的奧地利，今場寧吼「入球」細！(球賽編號FB8610，6月18日03:00開賽)

法國近兩屆世盃非冠即亞，今屆歐國盃外圍賽亦力壓荷蘭首名出線；但今年整體演出一般，3月份友賽吞德國2蛋，上仗約戰加拿大被悶和0比0，無論用上老箭頭基奧特(Giroud)、國際米蘭的馬古斯杜林(Thuram)，或巴黎聖日耳門的高路梅安尼(Kolo Muani)，正箭頭殺傷力均遠遜預期。