歐洲國家盃｜烏克蘭下半場連入兩球反勝　斯洛伐克僅領先半場

烏克蘭在今屆歐洲國家盃終於打開勝利之門，他們在分組的第2場面對斯洛伐克，在上半場落後下，最終下半場連入兩球反勝，以2:1擊敗對手。
上仗爆冷贏比利時，斯洛伐克證明球隊並不是陪跑。雖然在整體年齡較烏克蘭，不過擁有活力的烏克蘭卻又先落後，為斯洛伐克擊敗比利時的舒蘭斯（Ivan Schranz）接應隊友傳中，在門前撞入，17分鐘為斯洛伐克又領先，也是他在今屆賽事的第2個入球。烏克蘭之後有一次扳平良機，只是添捷克（Oleksandr Tymchyk）的射門，被斯洛伐克門將的杜巴夫卡（Martin Dubravka）擋到再中柱，半場斯洛伐克領先。
斯洛伐克舒蘭斯連續兩仗打開紀錄
下半場的比賽，落後的烏克蘭繼續反撲。54分鐘沙柏蘭高（Mykola Shaparenko）接應隊友的傳中，在無人看管下，於禁區近12碼點射入，為烏克蘭追平比數。賽和的結果對斯洛伐克並不是壞事，不過對年輕的烏克蘭來說首戰的慘敗，今仗不容再失。結果他們在耶莫蘭高（Andriy Yarmolenko）在80分鐘接應沙柏蘭高的長傳，乖巧地射破斯洛伐克的大門，令烏克蘭反超。落後的斯洛伐克之後再度反攻，但是無法扳平，最終烏克蘭贏2:1，取得今屆首場勝仗。
贏波的烏克蘭雖然與斯洛伐克同得3分，烏克蘭最後一仗會對比利時，而斯洛伐克會對羅馬尼亞。