歐洲國家盃｜烏克蘭下半場連入兩球反勝　斯洛伐克僅領先半場

烏克蘭在今屆歐洲國家盃終於打開勝利之門，他們在分組的第2場面對斯洛伐克，在上半場落後下，最終下半場連入兩球反勝，以2:1擊敗對手。

上仗爆冷贏比利時，斯洛伐克證明球隊並不是陪跑。雖然在整體年齡較烏克蘭，不過擁有活力的烏克蘭卻又先落後，為斯洛伐克擊敗比利時的舒蘭斯（Ivan Schranz）接應隊友傳中，在門前撞入，17分鐘為斯洛伐克又領先，也是他在今屆賽事的第2個入球。烏克蘭之後有一次扳平良機，只是添捷克（Oleksandr Tymchyk）的射門，被斯洛伐克門將的杜巴夫卡（Martin Dubravka）擋到再中柱，半場斯洛伐克領先。