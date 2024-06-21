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體育
2024-06-21 23:01:45

歐洲國家盃｜烏克蘭下半場連入兩球反勝　斯洛伐克僅領先半場

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耶莫蘭高入波後指天慶祝。(路透社)

耶莫蘭高入波後指天慶祝。(路透社)

烏克蘭在今屆歐洲國家盃終於打開勝利之門，他們在分組的第2場面對斯洛伐克，在上半場落後下，最終下半場連入兩球反勝，以2:1擊敗對手。

上仗爆冷贏比利時，斯洛伐克證明球隊並不是陪跑。雖然在整體年齡較烏克蘭，不過擁有活力的烏克蘭卻又先落後，為斯洛伐克擊敗比利時的舒蘭斯（Ivan Schranz）接應隊友傳中，在門前撞入，17分鐘為斯洛伐克又領先，也是他在今屆賽事的第2個入球。烏克蘭之後有一次扳平良機，只是添捷克（Oleksandr Tymchyk）的射門，被斯洛伐克門將的杜巴夫卡（Martin Dubravka）擋到再中柱，半場斯洛伐克領先。

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歐洲國家盃名單｜E組斯洛伐克陣容。(am730製圖) 歐洲國家盃名單｜E組烏克蘭陣容。(am730製圖)
舒蘭斯建功為斯洛伐克取得領先。(美聯社) 沙柏蘭高無人看管下，幫烏克蘭追平1:1。(美聯社) 耶梅卓克為烏克蘭反先2:1。(路透社) 烏克蘭上半場有機會扳平，但最終僅中柱彈出。(路透社) 烏克蘭2:1反勝斯洛伐克。(路透社) 烏克蘭2:1反勝斯洛伐克。(路透社) 烏克蘭2:1反勝斯洛伐克。(美聯社)

斯洛伐克舒蘭斯連續兩仗打開紀錄

下半場的比賽，落後的烏克蘭繼續反撲。54分鐘沙柏蘭高（Mykola Shaparenko）接應隊友的傳中，在無人看管下，於禁區近12碼點射入，為烏克蘭追平比數。賽和的結果對斯洛伐克並不是壞事，不過對年輕的烏克蘭來說首戰的慘敗，今仗不容再失。結果他們在耶莫蘭高（Andriy Yarmolenko）在80分鐘接應沙柏蘭高的長傳，乖巧地射破斯洛伐克的大門，令烏克蘭反超。落後的斯洛伐克之後再度反攻，但是無法扳平，最終烏克蘭贏2:1，取得今屆首場勝仗。

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贏波的烏克蘭雖然與斯洛伐克同得3分，烏克蘭最後一仗會對比利時，而斯洛伐克會對羅馬尼亞。

歐洲國家盃｜分組賽程。（am730製圖） 歐洲國家盃晉級走線圖｜（am730製圖） 歐洲國家盃晉級走線圖｜（am730製圖） 歐洲國家盃晉級走線圖｜（am730製圖）
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