歐洲國家盃｜烏克蘭反勝冰島　格魯吉亞首次晉身決賽周

今年歐洲國家盃決賽周的最後3個席位定出，當中戰火中的烏克蘭在附加賽的決賽，以2:1反勝冰島，而格魯吉亞就在互射12碼擊敗希臘，歷史性首次打入決賽周。至於最後一個席位，由波蘭在12碼淘汰威爾斯奪得。
受到俄烏戰事的影響，烏克蘭的主場比賽，被移師鄰國的波蘭舉行。上一輪反勝波斯尼亞之後，烏克蘭在今仗上半場就被冰島稍為佔先，更在30分鐘失守，效力意甲熱那亞的艾拔古蒙臣（Albert Gudmundsson），禁區頂避過兩個守將後射入。烏克蘭之後有扳平的機會，只是球隊越位在先，入球無效，半場冰島手執一球優勢。
然而換邊之後烏克蘭再次發揮其不死的戰鬥力，在54分鐘先由效力西甲的迪漢哥夫（Viktor Tsyhankov）在右路切入中間，禁區頂射遠柱，為烏克蘭先追平。冰島之後都有多次機會，當中包括上半場建功的古蒙臣，可是未能再度取得入球。而球隊在84分鐘更再次失守，車路士的梅迪歷（Mykhailo Mudryk）禁區頂無人看管下起腳，令烏克蘭反先2:1。而烏克蘭最後保住這領先局面完場，取得6月舉行的歐國盃入場券。
波蘭12碼淘汰威爾斯
至於另一邊廂，格魯吉亞在C路線的附加賽面對2004年冠軍的希臘，球隊在120分鐘都與對手踢平0:0，要以12碼分勝負。希臘首輪先有巴卡錫達斯（Anastasios Bakasetas）射失，而格魯吉亞第3輪亦有米卡達迪斯（Georges Mikautadze）射失。到第4輪格魯吉亞門將馬馬達舒維尼（Giorgi Mamardashvili）撲出基亞古馬基斯（Giorgos Giakoumakis）的12碼，而球隊第5輪射入，最終以12碼4:2淘汰希臘，成為這支高加索前蘇聯加盟共和國首次晉身洲際賽的決賽周。
而另一場的附加賽，波蘭與威爾斯在法定120分鐘同樣互無紀錄要以12碼決勝負。最終威爾斯因為第5輪的丹尼爾占士（Daniel James）射失，令球隊12碼以4:5落敗，波蘭取得決賽周入場券。