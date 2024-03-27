歐洲國家盃｜烏克蘭反勝冰島　格魯吉亞首次晉身決賽周

今年歐洲國家盃決賽周的最後3個席位定出，當中戰火中的烏克蘭在附加賽的決賽，以2:1反勝冰島，而格魯吉亞就在互射12碼擊敗希臘，歷史性首次打入決賽周。至於最後一個席位，由波蘭在12碼淘汰威爾斯奪得。

受到俄烏戰事的影響，烏克蘭的主場比賽，被移師鄰國的波蘭舉行。上一輪反勝波斯尼亞之後，烏克蘭在今仗上半場就被冰島稍為佔先，更在30分鐘失守，效力意甲熱那亞的艾拔古蒙臣（Albert Gudmundsson），禁區頂避過兩個守將後射入。烏克蘭之後有扳平的機會，只是球隊越位在先，入球無效，半場冰島手執一球優勢。