歐洲國家盃｜球迷扮古烈治都被指歧視　本尊卻認為光榮

在荷蘭對波蘭的歐洲國家盃分組賽，有3名球迷被拍到裝扮成荷蘭名將的古烈治（Ruud Gullit），這對於有一定年齡的球迷來說是一種致敬，但卻有極端份子覺得他們是冒犯，是種族歧視，而簡單原因只是他們把臉塗黑。然而有關事件傳到古烈治耳邊，這位名宿卻指這是自己的光榮，不過有份裝扮的球迷決定不再扮了。

1988年協助荷蘭贏得史上唯一的一次大賽冠軍，荷蘭三劍俠之一的古烈治是當中的功臣，決賽為荷蘭先開紀錄。一頭捲髮以及黑皮膚的外型，也令球迷印象深刻。據報這3位球迷，也是為致敬這位荷蘭唯一一次冠軍功臣而故意穿上復刻當年球衣以及戴上捲髮的假髮，還把臉塗黑來裝扮。然而「塗黑臉」這舉動，卻觸及某些人的神經。