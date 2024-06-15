歐洲國家盃｜瑞士驚險擊敗匈牙利　出線機會穩

歐洲國家盃A組的首輪賽事，在德國大勝蘇格蘭之後，另外兩隊的瑞士與匈牙利進行對賽。瑞士上半場應阿爾比舒夏（Michel Aebischer）的入球及助攻一度領先兩球，不過匈牙利下半場取回比賽節奏一度追近，但防線在末段犯錯，令瑞士以3:1贏波。

與德國同組，瑞士與匈牙利今仗都清楚，贏波的一隊爭取前兩名出線機會就大。上半場瑞士先憑效力意甲博洛尼亞的中場阿爾比舒夏（Michel Aebischer）中間放直線，杜亞（Kwadwo Duah）入楔接應射入，雖然旁證舉旗示意越位，但及後經VAR翻查後，判入球有效，瑞士在12分鐘就領先。而阿爾比舒夏在45分鐘無人威脅下在禁區頂施射入網，半場瑞士領先2:0。