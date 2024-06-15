歐洲國家盃｜瑞士驚險擊敗匈牙利　出線機會穩

歐洲國家盃A組的首輪賽事，在德國大勝蘇格蘭之後，另外兩隊的瑞士與匈牙利進行對賽。瑞士上半場應阿爾比舒夏（Michel Aebischer）的入球及助攻一度領先兩球，不過匈牙利下半場取回比賽節奏一度追近，但防線在末段犯錯，令瑞士以3:1贏波。
與德國同組，瑞士與匈牙利今仗都清楚，贏波的一隊爭取前兩名出線機會就大。上半場瑞士先憑效力意甲博洛尼亞的中場阿爾比舒夏（Michel Aebischer）中間放直線，杜亞（Kwadwo Duah）入楔接應射入，雖然旁證舉旗示意越位，但及後經VAR翻查後，判入球有效，瑞士在12分鐘就領先。而阿爾比舒夏在45分鐘無人威脅下在禁區頂施射入網，半場瑞士領先2:0。
匈牙利下半場一度取回比賽節奏
下半場匈牙利極力希望追平，但是瑞士還是有幾次的機會拉開比數，只是自己未能把握。直到66分鐘，巴拿巴斯華加（Barnabas Varga）在遠柱接應隊友的傳中頂入，為匈牙利追近至1:2。追近比數之下，匈牙利的氣勢越來越強，而瑞士球員也因為體能下降，開始被匈牙利取回比賽節奏，不過還是未能扳平。而瑞士之後再多個拉開的機會，如果由後備上陣的比列安保路（Breel Embolo），把握匈牙利中堅的犯錯，單刀射成3:1，而瑞士之後亦穩住這戰果完場，成功全取3分。
瑞士贏波後與德國同得3分，瑞士下一場會在下周四（20日）對蘇格蘭，而匈牙利就會對德國，瑞士只要擊敗蘇格蘭就可穩奪出線。