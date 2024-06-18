歐洲國家盃｜盧卡古兩食「詐糊」 全場多次失機 比利時爆大冷不敵斯洛伐克

2024歐國盃E組首日尾場賽事，熱門之一比利時在盧卡古兩食「詐糊」，加上全場多次失機下，爆冷以0：1不敵斯洛伐克，全失3分。 這場比賽是比利時「後黃金一代」首次在大賽中亮相，今場後防由菲斯（Wout Faes）及恩歷克卡拉斯高（Yannick Carrasco）帶領；前線則由隊長奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）率領李安度杜沙特（Leandro Trossard）、謝利美杜古（Jeremy Doku），配合前線盧卡古攻堅。 斯洛伐克方面，陣中最有名氣的球員為效力巴黎聖日耳門的中堅史堅尼亞（Milan Skriniar）。

盧卡古下半場兩食「詐糊」 換邊後比利時繼續狂攻，55分鐘，杜沙特於右路傳中，阿馬度奧拿拿頭槌二傳，盧卡古門前撞入。惟球證經VAR覆核後確定越位在先，入球無效。 比利時未有放棄，繼續主導比賽，然而不論杜沙特遠射、盧卡古的近門窩利抽射，以及巴卡約高在門前射空門，都未能攻破斯洛伐克大門。 戰情一直膠著至86分鐘，比利時左路攻勢，後備入替的奧賓達（Lois Openda）於左路快放，傳中予12碼點的盧卡古門前撞得射手。不過，VAR指出奧賓達帶球時手球在先，比利時再一次入球無效。 最終斯洛伐克保持勝果，1：0爆冷擊敗比利時，全取3分後於E組暫排第2名。