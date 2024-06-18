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體育
2024-06-18 02:03:49

歐洲國家盃｜盧卡古兩食「詐糊」 全場多次失機 比利時爆大冷不敵斯洛伐克

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斯洛伐克爆冷擊敗比利時。（美聯社）

斯洛伐克爆冷擊敗比利時。（美聯社）

2024歐國盃E組首日尾場賽事，熱門之一比利時在盧卡古兩食「詐糊」，加上全場多次失機下，爆冷以01不敵斯洛伐克，全失3分。

這場比賽是比利時「後黃金一代」首次在大賽中亮相，今場後防由菲斯（Wout Faes）及恩歷克卡拉斯高（Yannick Carrasco）帶領；前線則由隊長奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）率領李安度杜沙特（Leandro Trossard）、謝利美杜古（Jeremy Doku），配合前線盧卡古攻堅。

斯洛伐克方面，陣中最有名氣的球員為效力巴黎聖日耳門的中堅史堅尼亞（Milan Skriniar）。

盧卡古上半場多次錯失入球機會。（美聯社）

盧卡古上半場多次錯失入球機會。（美聯社）

舒蘭斯先開紀錄 盧卡古屢次失機

比利時甫開賽即搶攻。2分鐘，盧卡古接應迪布尼傳送後，於門前撞射，竟被杜巴夫卡救出，錯失黃金機會。

相反，斯洛伐克第一次反擊便開紀錄。他們施展前場壓逼，對方杜古傳失，禁區內截得皮球的古斯卡（Juraj Kucka）先起腳被卡斯迪爾斯（Koen Casteels）救出，伏兵門前的舒蘭斯（Ivan Schranz）門前再輕鬆射入，為球隊攻入今屆賽事首個入球。

落後的比利時大舉反攻，但其把握力實在一般。他們先有杜沙特於禁區外笠射高出，到41分鐘，盧卡古接應卡拉斯高長傳，單刀狀況下竟然將皮球撞走，再一次錯失入球良機。

另一方面，斯洛伐克也不是全軍退守，上半場表現活躍的古斯卡在一次反擊中右路傳中，哈拉斯連（Lukas Haraslin）球不著地抽射，差點成功擴大比數。半場斯洛伐克以1球領先。

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舒蘭斯為斯洛伐克先開紀錄。（路透社）

舒蘭斯為斯洛伐克先開紀錄。（路透社）

歐洲國家盃賽程｜D組（am730製圖） 歐洲國家盃賽程｜F組（am730製圖） 歐洲國家盃賽程｜F組（am730製圖）
盧卡古於比賽早段錯失黃金機會。（美聯社） 盧卡古今場表現令人失望。（美聯社） 杜沙特上半場錯失入球機會。（美聯社） 盧卡古下半場食「詐糊」。（美聯社）
盧卡古完場前射入，惟再一次被球證推翻入球。（路透社）

盧卡古完場前射入，惟再一次被球證推翻入球。（路透社）

盧卡古下半場兩食「詐糊」

換邊後比利時繼續狂攻，55分鐘，杜沙特於右路傳中，阿馬度奧拿拿頭槌二傳，盧卡古門前撞入。惟球證經VAR覆核後確定越位在先，入球無效。

比利時未有放棄，繼續主導比賽，然而不論杜沙特遠射、盧卡古的近門窩利抽射，以及巴卡約高在門前射空門，都未能攻破斯洛伐克大門。

戰情一直膠著至86分鐘，比利時左路攻勢，後備入替的奧賓達（Lois Openda）於左路快放，傳中予12碼點的盧卡古門前撞得射手。不過，VAR指出奧賓達帶球時手球在先，比利時再一次入球無效。

最終斯洛伐克保持勝果，10爆冷擊敗比利時，全取3分後於E組暫排第2名。

迪布尼今場表現一般。（路透社）

迪布尼今場表現一般。（路透社）

歐洲國家盃晉級走線圖｜（am730製圖） 歐洲國家盃晉級走線圖｜（am730製圖） 歐洲國家盃晉級走線圖｜（am730製圖）
歐洲國家盃名單｜E組比利時。(am730製圖) 歐洲國家盃名單｜E組斯洛伐克。(am730製圖) 歐洲國家盃名單｜E組羅馬尼亞。(am730製圖) 歐洲國家盃名單｜E組烏克蘭。(am730製圖)
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