歐洲國家盃｜耶馬爾：決賽對邊隊冇所謂 麥巴比：繼續前行

歐國盃四強大戰，西班牙超新星、本周六才踏入17歲的耶馬爾(Lamine Yamal)，攻入一記世界波，最終「狂牛兵團」以2比1反勝法國，勇闖決賽。賽前受到法國中場拉比奧特(Adrien Rabiot)挑釁的狂牛小子，以靚絕入球還擊對方，賽後更向鏡頭高呼：「講啦！講啦！」
法國憑高路梅安尼開賽僅8分鐘便先開紀錄，但上半場中段的4分鐘內，西班牙由耶馬爾及丹尼爾奧莫各入一球，反超前2比1至完場，率先殺入周日的決賽。
以16歲362日之齡寫下歐國盃史上最年輕入球紀錄的耶馬爾，今場真正是一「炮」而紅。賽前拉比奧特聲稱以耶馬爾的年紀，相對的表現已算不錯，但必須交出更好發揮才有勝望；結果這位巴塞隆拿小將以入球作回應，完場後再向鏡頭高呼：「講啦！講啦！」
賽後記招，耶馬爾解釋：「我說給那人聽，那人會自己知道的。與國家隊闖入決賽，總算願望達成。決賽對哪隊也不緊要，當你打入決賽，就是踢出最好水準，那肯定會是場均勢比賽。」主帥迪拿富安迪大讚耶馬爾的入波：「我們看到天才的一腳，我們必須好好照料他。我希望他繼續謙虛，腳踏實地去學習。」
麥巴比：我需要休息然後展開新生活
另邊廂，賽前獲醫生准許除下面罩作賽的麥巴比，表現卻未見改善，他在賽後失望地說：「他們(西班牙)打得較佳，差距很大嗎？我們要再作分析。我們曾有機會扳平，但都錯失了。我們當然想贏得歐國盃，但失敗了，就只有繼續前行。經過漫長一年，是時候休息，我沒有心理或體能問題，不應把足球弄土得太複雜，你就只有贏或輸啦！我表現不好，將會回家，我需要休息，然後展開新生活。」麥巴比來屆將轉投西甲「銀河艦隊」皇家馬德里。
法國主帥迪甘斯承認表現不及對手，指球隊在今屆賽事的備戰上阻滯重重，又遇上麥巴比受傷等事。有關他的未來，迪甘斯回應：「問會長吧！我剛輸掉準決賽，不會回答，反正你們更清楚會長想法。」