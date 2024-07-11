歐洲國家盃｜耶馬爾：決賽對邊隊冇所謂 麥巴比：繼續前行

歐國盃四強大戰，西班牙超新星、本周六才踏入17歲的耶馬爾(Lamine Yamal)，攻入一記世界波，最終「狂牛兵團」以2比1反勝法國，勇闖決賽。賽前受到法國中場拉比奧特(Adrien Rabiot)挑釁的狂牛小子，以靚絕入球還擊對方，賽後更向鏡頭高呼：「講啦！講啦！」

法國憑高路梅安尼開賽僅8分鐘便先開紀錄，但上半場中段的4分鐘內，西班牙由耶馬爾及丹尼爾奧莫各入一球，反超前2比1至完場，率先殺入周日的決賽。

以16歲362日之齡寫下歐國盃史上最年輕入球紀錄的耶馬爾，今場真正是一「炮」而紅。賽前拉比奧特聲稱以耶馬爾的年紀，相對的表現已算不錯，但必須交出更好發揮才有勝望；結果這位巴塞隆拿小將以入球作回應，完場後再向鏡頭高呼：「講啦！講啦！」