歐洲國家盃｜艾歷臣心臟驟停後1100日建功　丹麥和斯洛文尼亞

丹麥於今屆歐洲國家盃C組首戰出戰斯洛文尼亞，主角屬於基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）。 3年前，這名丹麥名將於對芬蘭的歐國盃分組賽中突然因心臟驟停倒下，最後逃過死門關。3年後，他再度帶領國家隊出戰歐國盃，並憑他上半場乖巧地「一控一射」，為丹麥攻入賽事首個入球，助球隊以1：1打和斯洛文尼亞。

艾歷臣在 心臟驟停1100日後 再次在歐國盃建功 今場兩隊都排出強陣出擊，丹麥以一眾效力英超球會的球員擔正，除了艾歷臣外，海倫（Rasmus Hojlund）和賀積查治（Pierre-Emile Hojbjerg）均以正選亮相；斯洛文尼亞方面，則由最有名氣，效力西甲馬德里體育會的奧比歷（Jan Oblak）帶領下迎戰。 上半場早段戰情膠著，雙方沒有太多攻門。戰至16分鐘，斯洛文尼亞發動攻勢，效力德甲RB萊比錫的前鋒施斯高（Benjamin Sesko）在禁區外放一記冷戰，僅僅越門而過。 僅1分鐘後，丹麥反擊得手。莊拿斯雲特（Jonas Wind）接應界外球再以後踭傳後，伏兵門前的基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）一控一射，輕鬆得手，丹麥領先1：0。他於43分鐘再有入球機會，可惜接應對手傳送後，在禁區內起腳高出。半場丹麥領先1：0。

艾歷真沙為斯洛文尼亞扳平 易邊後，斯洛文尼亞大舉反撲，多次從兩邊進襲丹麥防線。幸而門將卡斯柏舒米高表現相當穩定，力保不失。丹麥在站穩陣腳後再度主導形勢，65分鐘，海倫在門前撞射，被斯洛文尼亞門將奧比歷救出。及後，莊拿斯雲特的頭槌攻門亦無功而還。 斯洛文尼亞於最後階段作出反擊，終得到回報。艾歷真沙（Erik Janza）接應角球一射破網，於77分鐘為球隊扳平比數。最終雙方再無紀錄，和得1分。