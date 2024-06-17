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體育
2024-06-17 10:23:05

歐洲國家盃｜英塞賽前球迷鬧事　7名塞爾維亞球迷被捕(有片)

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歐洲國家盃周日（6月16日）C組首輪賽事，英格蘭1:0擊敗塞爾維亞，比賽在德國西部城巿蓋爾森基興（Gelsenkirchen）開始之前，當地有球迷鬧事，防暴警察介入，拘捕7名塞爾維亞球迷，控以嚴重身體傷害罪。

歐洲國家盃周日（6月16日）C組首輪賽事，英格蘭1:0擊敗塞爾維亞，比賽在德國西部城巿蓋爾森基興（Gelsenkirchen）開始之前，當地有球迷鬧事，防暴警察介入，拘捕7名塞爾維亞球迷，控以嚴重身體傷害罪。

歐洲國家盃周日（6月16日）C組首輪賽事，英格蘭1:0擊敗塞爾維亞，比賽在德國西部城巿蓋爾森基興（Gelsenkirchen）開始之前，當地有球迷鬧事，防暴警察介入，拘捕7名塞爾維亞球迷，控以嚴重身體傷害罪。 

歐洲國家盃｜網上片段顯示，在一間掛有塞爾維亞國旗的餐廳外，兩批男子互相打鬥子，期間有人用座椅作攻擊武器，亦有人投擲玻璃杯。（影片截圖） 歐洲國家盃｜網上片段顯示，在一間掛有塞爾維亞國旗的餐廳外，兩批男子互相打鬥子，期間有人用座椅作攻擊武器，亦有人投擲玻璃杯。（影片截圖） 歐洲國家盃｜網上片段顯示，在一間掛有塞爾維亞國旗的餐廳外，兩批男子互相打鬥子，期間有人用座椅作攻擊武器，亦有人投擲玻璃杯。（影片截圖） 歐洲國家盃｜網上片段顯示，在一間掛有塞爾維亞國旗的餐廳外，兩批男子互相打鬥子，期間有人用座椅作攻擊武器，亦有人投擲玻璃杯。（影片截圖） 歐洲國家盃｜網上片段顯示，在一間掛有塞爾維亞國旗的餐廳外，兩批男子互相打鬥子，期間有人用座椅作攻擊武器，亦有人投擲玻璃杯。（影片截圖） 歐洲國家盃｜網上片段顯示，在一間掛有塞爾維亞國旗的餐廳外，兩批男子互相打鬥子，期間有人用座椅作攻擊武器，亦有人投擲玻璃杯。（影片截圖） 歐洲國家盃｜當地有球迷鬧事，防暴警察介入，拘捕7名塞爾維亞球迷，控以嚴重身體傷害罪。 （路透社） 歐洲國家盃｜當地有球迷鬧事，防暴警察介入，拘捕7名塞爾維亞球迷，控以嚴重身體傷害罪。 （路透社） 歐洲國家盃｜當地有球迷鬧事，防暴警察介入，拘捕7名塞爾維亞球迷，控以嚴重身體傷害罪。 （路透社） 歐洲國家盃｜當地有球迷鬧事，防暴警察介入，拘捕7名塞爾維亞球迷，控以嚴重身體傷害罪。 （路透社） 歐洲國家盃｜當地有球迷鬧事，防暴警察介入，拘捕7名塞爾維亞球迷，控以嚴重身體傷害罪。 （路透社）

鑑於兩國球迷的「紀錄」，德國警方將今場賽事列為高風險活動，並只准在球場內出售低酒精啤酒，防止球迷藉醉鬧事。網上片段顯示，在一間掛有塞爾維亞國旗的餐廳外，兩批男子互相打鬥，期間有人用座椅作攻擊武器，亦有人投擲玻璃杯。防暴警察到場，將至少1人制服在地上。

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有塞爾維亞球迷表示，當時他們在餐廳外用餐，突然有人向他們投擲雜物。當地警方表示，防暴警員接報到場將兩派球迷分隔，期間帶走了7名塞爾維亞球迷，並起訴他們傷人罪。

英國當局表示，調查小組將翻查事件的錄影，如果發現任何英國國民參與其中，將尋求禁止觀看球賽。

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