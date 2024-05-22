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體育
2024-05-22 12:17:13

歐洲國家盃｜英格蘭初選名單拉舒福特下馬　葡萄牙繼續召C朗比比

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英格蘭主帥修夫基公布初選名單。(路透社)

英格蘭主帥修夫基公布初選名單。(路透社)

英格蘭及葡萄牙亦宣布今夏歐洲國家盃的初選名單，當中英格蘭的33人訓練名單中，欠缺了今季在曼聯的備受批評的拉舒福特（Marcus Rashford），然而曼城的基亞利殊（Jack Grealish）就仍然入選。至於葡萄牙方面，後防的比比（Pepe）與基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）兩名老將仍然在陣，其中C朗將是第6次出戰歐國盃。

英格蘭在周二（21日）公布歐國盃的33人初選集訓名單，當中包括拉舒福特及佐敦軒達臣（Jordan Henderson）雙雙落選，「慈善球王」的拉舒福特今季在曼聯表現備受批評，當中包括防守表現懶散，進攻也欠缺進取，令他未有入選英軍名單。修夫基（Gareth Southgate）表示：「這是很困難的決定，我們在討論誰是最好的球員，誰是我們重要的一部份。對於馬古斯（拉舒福特），我覺得同一個區域有更好的選擇，僅此而已。」

拉舒福特確認落選英格蘭大軍。(路透社)

拉舒福特確認落選英格蘭大軍。(路透社)

至於軒達臣，他指：「他是極度專業，這也是很困難的決定。他應該被人掛念，因為他是很傑出的人物，很出色的為人。」然而軒達臣去年夏天轉投沙特阿拉伯聯賽的伊蒂法克，雖然之後回歸歐洲加盟阿積士。另外，英格蘭同時徵召多位新星，當中包括曼聯的小將邁奴（Kobbie Mainoo）、利物浦的查洛爾昆沙（Jarell Quansah）等。

C朗將6度出戰歐國盃

英軍之後會再進行兩場友賽，分別是對波斯尼亞及冰島，之後在6月7日前要決定裁減的7人，並前往德國正式開始歐國盃之旅。英軍在上屆歐國盃打入決賽，但最終不敵意大利僅獲亞軍。

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另外葡萄牙亦宣布26人的大軍名單，當中已加盟沙特的C朗第11次為葡萄牙出戰國際賽事，葡萄牙主帥馬天尼斯（Roberto Martinez）指C朗在門前的質素，以及其把握力是球隊所必要的。C朗自2004年的歐國盃為葡萄牙披甲以來，將會是第6度出戰歐洲國家盃。同樣獲徵召亦有已經41歲的守將比比。

英格蘭初選名單。(X)

英格蘭初選名單。(X)

英格蘭初選33人名單：

門將：
甸恩軒達臣（Dean Henderson，水晶宮）
比克福特（Jordan Pickford，愛華頓）
蘭斯達爾（Aaron Ramsdale，阿仙奴）
占士查科特（James Trafford，般尼）

後衛：
班夫韋迪（Jarrad Branthwaite，愛華頓）
李維士鄧克（Lewis Dunk，白禮頓）
祖高美斯（Joe Gomez，利物浦）
馬克古希（Marc Guehi，水晶宮）
安斯干沙（Ezri Konsa，阿士東維拉）
哈利馬古尼（Harry Maguire，曼聯）
查洛爾昆沙（Jarell Quansah，利物浦）
勞基梳爾（Luke Shaw，曼聯）
史東斯（John Stones，曼城）
捷比亞（Kieran Trippier，紐卡素）
基爾獲加（Kyle Walker，曼城）

中場：
阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold，利物浦）
干拿加歷查（Conor Gallagher，車路士）
居迪斯鍾斯（Curtis Jones，利物浦）
邁奴（Kobbie Mainoo，曼聯）
迪格蘭賴斯（Declan Rice，阿仙奴）
阿當華頓（Adam Wharton，水晶宮）

前鋒：
祖迪比寧咸（Jude Bellingham，皇家馬德里）
查洛保雲（Jarrod Bowen，韋斯咸）
伊比爾治伊斯（Eberechi Eze，水晶宮）
菲爾科頓（Phil Foden，曼城）
基亞利殊（Jack Grealish，曼城）
安東尼哥頓（Anthony Gordon，紐卡素）
哈利卡尼（Harry Kane，拜仁慕尼黑）
占士麥迪遜（James Maddison，熱刺）
高爾彭馬（Cole Palmer，車路士）
布卡約沙卡（Bukayo Saka，阿仙奴）
艾雲東尼（Ivan Toney，賓福特）
奧尼屈堅斯（Ollie Watkins，阿士東維拉）

葡萄牙26人名單：

門將：
迪奧高哥斯達（Diogo Costa，波圖）
荷西沙亞（Jose Sa，狼隊）
魯爾柏迪斯奧（Rui Patricio，羅馬）

後衛：
安東尼奧施華（Antonio Silva，賓菲加）
丹尼路彭利拿（Danilo Pereira，巴黎聖日耳門）
達洛治（Diogo Dalot，曼聯）
干卡路恩拿斯奧（Goncalo Inacio，士砵亭）
祖奧簡斯路（Joao Cancelo，巴塞隆拿）
尼爾遜施美度（Nelson Semedo，狼隊）
紐奴文迪斯阿歷山大（Nuno Mendes，巴黎聖日耳門）
比比（Pepe，波圖）
魯賓戴亞斯（Ruben Dias，曼城）

中場：
般奴費南迪斯（Bruno Fernandes，曼聯）
祖奧尼維斯（Joao Neves，賓菲加）
祖奧包連夏（Joao Palhinha，富咸）
奧達維奧艾美臣（Otavio Monteiro，艾納斯）
魯賓尼維斯（Ruben Neves，希拉爾）
域天拿（Vitinha，巴黎聖日耳門）

前鋒：
貝拿度施華（Bernardo Silva，曼城）
基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo，艾納斯）
迪亞高祖達（Diogo Jota，利物浦）
法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceicao，波圖）
干卡路（Goncalo Ramos，巴黎聖日耳門）
祖奧菲歷斯（Joao Felix，巴塞隆拿）
柏度尼圖（Pedro Neto，狼隊）
拉菲爾利亞奧（Rafael Leao，AC米蘭）

葡萄牙26人名單。(X)

葡萄牙26人名單。(X)

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