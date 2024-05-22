歐洲國家盃｜英格蘭初選名單拉舒福特下馬　葡萄牙繼續召C朗比比

英格蘭及葡萄牙亦宣布今夏歐洲國家盃的初選名單，當中英格蘭的33人訓練名單中，欠缺了今季在曼聯的備受批評的拉舒福特（Marcus Rashford），然而曼城的基亞利殊（Jack Grealish）就仍然入選。至於葡萄牙方面，後防的比比（Pepe）與基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）兩名老將仍然在陣，其中C朗將是第6次出戰歐國盃。
英格蘭在周二（21日）公布歐國盃的33人初選集訓名單，當中包括拉舒福特及佐敦軒達臣（Jordan Henderson）雙雙落選，「慈善球王」的拉舒福特今季在曼聯表現備受批評，當中包括防守表現懶散，進攻也欠缺進取，令他未有入選英軍名單。修夫基（Gareth Southgate）表示：「這是很困難的決定，我們在討論誰是最好的球員，誰是我們重要的一部份。對於馬古斯（拉舒福特），我覺得同一個區域有更好的選擇，僅此而已。」
至於軒達臣，他指：「他是極度專業，這也是很困難的決定。他應該被人掛念，因為他是很傑出的人物，很出色的為人。」然而軒達臣去年夏天轉投沙特阿拉伯聯賽的伊蒂法克，雖然之後回歸歐洲加盟阿積士。另外，英格蘭同時徵召多位新星，當中包括曼聯的小將邁奴（Kobbie Mainoo）、利物浦的查洛爾昆沙（Jarell Quansah）等。
C朗將6度出戰歐國盃
英軍之後會再進行兩場友賽，分別是對波斯尼亞及冰島，之後在6月7日前要決定裁減的7人，並前往德國正式開始歐國盃之旅。英軍在上屆歐國盃打入決賽，但最終不敵意大利僅獲亞軍。
另外葡萄牙亦宣布26人的大軍名單，當中已加盟沙特的C朗第11次為葡萄牙出戰國際賽事，葡萄牙主帥馬天尼斯（Roberto Martinez）指C朗在門前的質素，以及其把握力是球隊所必要的。C朗自2004年的歐國盃為葡萄牙披甲以來，將會是第6度出戰歐洲國家盃。同樣獲徵召亦有已經41歲的守將比比。