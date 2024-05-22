歐洲國家盃｜英格蘭初選名單拉舒福特下馬　葡萄牙繼續召C朗比比

英格蘭及葡萄牙亦宣布今夏歐洲國家盃的初選名單，當中英格蘭的33人訓練名單中，欠缺了今季在曼聯的備受批評的拉舒福特（Marcus Rashford），然而曼城的基亞利殊（Jack Grealish）就仍然入選。至於葡萄牙方面，後防的比比（Pepe）與基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）兩名老將仍然在陣，其中C朗將是第6次出戰歐國盃。

英格蘭在周二（21日）公布歐國盃的33人初選集訓名單，當中包括拉舒福特及佐敦軒達臣（Jordan Henderson）雙雙落選，「慈善球王」的拉舒福特今季在曼聯表現備受批評，當中包括防守表現懶散，進攻也欠缺進取，令他未有入選英軍名單。修夫基（Gareth Southgate）表示：「這是很困難的決定，我們在討論誰是最好的球員，誰是我們重要的一部份。對於馬古斯（拉舒福特），我覺得同一個區域有更好的選擇，僅此而已。」