歐洲國家盃｜英格蘭功臣比寧咸遭抽秤　歐洲足協稱調查慶祝疑違規

歐洲足協（UEFA）表示，會調查英格蘭的祖迪比寧咸（Jude Bellingham），在對斯洛伐克的16強賽事中扳平後的慶祝動作。指是「可能違反洽當行為」，而若被認為違規，他將會在對瑞士遭罰停賽。

比寧咸被指慶祝的動作違規，疑是因為他在慶祝後的一個在下身出抓的行為，被認為不洽當。比寧咸就在社交媒體解釋，這只是一個與好友間的玩笑，絕無向對手冒犯之意。而若然歐洲足協認定比寧咸的行為違規，他就可能面臨停賽及罰款的處分，意味可能要錯過對瑞士的八強戰。