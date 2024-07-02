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體育
2024-07-02 10:45:33

歐洲國家盃｜英格蘭功臣比寧咸遭抽秤　歐洲足協稱調查慶祝疑違規

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歐洲足協稱比寧咸扳平後的慶祝疑有冒犯。(路透社)

歐洲足協稱比寧咸扳平後的慶祝疑有冒犯。(路透社)

歐洲足協（UEFA）表示，會調查英格蘭的祖迪比寧咸（Jude Bellingham），在對斯洛伐克的16強賽事中扳平後的慶祝動作。指是「可能違反洽當行為」，而若被認為違規，他將會在對瑞士遭罰停賽。

比寧咸被指慶祝的動作違規，疑是因為他在慶祝後的一個在下身出抓的行為，被認為不洽當。比寧咸就在社交媒體解釋，這只是一個與好友間的玩笑，絕無向對手冒犯之意。而若然歐洲足協認定比寧咸的行為違規，他就可能面臨停賽及罰款的處分，意味可能要錯過對瑞士的八強戰。

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比寧咸的慶祝動作被指不洽當。(美聯社)

比寧咸的慶祝動作被指不洽當。(美聯社)

歐洲國家盃淘汰賽賽程｜8強（am730製圖）

歐洲國家盃淘汰賽賽程｜8強（am730製圖）

根據歐洲足協的條例，球員需要尊重「道德、誠實、正直及具體育精神行為」，任何的侮辱或不洽當行為都視為違反規則。而基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）也就是在2019年的歐聯16強因為類似的慶祝行為，而被歐洲足協罰款，但沒有停賽。不過根據英國媒體指出，比寧咸的慶祝動作其實是今季一直存在，包括在西甲對巴塞隆拿一戰也做過。

 

▼比寧咸在西甲也有同樣動作▼

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