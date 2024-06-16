歐洲國家盃｜英格蘭惡鬥塞爾維亞　「無冠」卡尼稱更要為國家隊爭取殊榮

上屆歐洲國家盃亞軍的英格蘭，將在香港時間周一（17日）的凌晨3時在C組出戰首場分組賽，面對塞爾維亞。今季轉投德甲拜仁慕尼黑的射手哈利卡尼（Harry Kane）最終無法在球隊取得生涯首項大賽錦標，他指這令他更渴望贏得冠軍。
今季從熱刺加盟拜仁，卡尼固然是要為自己職業生涯爭取首個冠軍。可是他在45場比賽為拜仁取得44球，然而球隊卻是未能取得任何殊榮，也讓卡尼繼續成為球迷取笑對象。在周末的記者會上，他表示：「這（歐國盃冠軍）意義很大。我喜歡為國家隊而戰，我喜愛為英格藩上陣。每次穿上這球衣上場都代表着我個人的整個世界。」
卡尼指自己決心更大
他繼續表示：「我認為為英格蘭贏得主要賽事的殊榮，這是職業生涯的巔峰，因此我想達成。對我個人而言，至今仍未贏過錦標，不過這只令我更有決心以及更渴望走出去達成它。在這個夏天開始，我們有一個好機會，我們面前需要付出很多努力，不過機會就在面前，我期待能讓這夢想實現。」
主帥的修夫基（Gareth Southgate）就認為，英格蘭要奪標，首先要好的自己，並且要有出色的表現：「我只是為球隊以可能最佳狀態下上陣，我們真的很期待賽事的開始。你看看昨晚德國的表示，還有今日的西班牙。這賽事有很多優秀的隊伍，我們要有出色的表現才能在分組出線並且之後走得更遠。」