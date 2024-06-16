歐洲國家盃｜英格蘭惡鬥塞爾維亞　「無冠」卡尼稱更要為國家隊爭取殊榮

上屆歐洲國家盃亞軍的英格蘭，將在香港時間周一（17日）的凌晨3時在C組出戰首場分組賽，面對塞爾維亞。今季轉投德甲拜仁慕尼黑的射手哈利卡尼（Harry Kane）最終無法在球隊取得生涯首項大賽錦標，他指這令他更渴望贏得冠軍。

今季從熱刺加盟拜仁，卡尼固然是要為自己職業生涯爭取首個冠軍。可是他在45場比賽為拜仁取得44球，然而球隊卻是未能取得任何殊榮，也讓卡尼繼續成為球迷取笑對象。在周末的記者會上，他表示：「這（歐國盃冠軍）意義很大。我喜歡為國家隊而戰，我喜愛為英格藩上陣。每次穿上這球衣上場都代表着我個人的整個世界。」