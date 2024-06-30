以C組首名出線的英格蘭，今晚將出戰歐洲國家盃淘汰賽，於十六強對陣斯洛伐克。
今仗英格蘭教練修夫基只對正選陣容作出一調動，由曼聯中場邁奴（Kobbie Mainoo），代替上場正選的干拿加歷查（Conor Gallagher）
一直被外界批評踢法沉悶的英格蘭，能否一洗頹氣，以新陣容爭取好表現？
歐洲國家盃2024賽程、新聞、分組及出線形勢
兩軍正選陣容
英格蘭（4-2-3-1）：
比克福特（Jordan Pickford）
基爾獲加（Kyle Walker）、史東斯（John Stones）、馬克古希（Marc Guehi）、捷比亞（Kieran Trippier）
迪格蘭賴斯（Declan Rice）、邁奴（Kobbie Mainoo）
布卡約沙卡（Bukayo Saka）；祖迪比寧咸（Jude Bellingham）、菲爾科頓（Phil Foden）
哈利卡尼（Harry Kane）
斯洛文尼亞（4-3-3）：
哈拉斯連（Lukas Haraslin）、保辛尼克（Robert Bozenik）、舒蘭斯（Ivan Schranz）
安德列杜達（Ondrej Duda）、盧保卡（Stanislav Lobotka）、古斯卡（Juraj Kucka）
漢斯高（David Hancko）、華夫路（Denis Vavro）、史堅尼亞（Milan Skriniar）、比卡歷（Peter Pekarik）
杜巴夫卡（Martin Dubravka）