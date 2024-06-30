以C組首名出線的英格蘭，今晚將出戰歐洲國家盃淘汰賽，於十六強對陣斯洛伐克。

今仗英格蘭教練修夫基只對正選陣容作出一調動，由曼聯中場邁奴（Kobbie Mainoo），代替上場正選的干拿加歷查（Conor Gallagher）

一直被外界批評踢法沉悶的英格蘭，能否一洗頹氣，以新陣容爭取好表現？