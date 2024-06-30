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體育
2024-06-30 23:02:00

歐洲國家盃｜英格蘭惡鬥斯洛伐克正選　曼聯青訓邁奴正選披甲！

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歐洲國家盃｜英格蘭惡鬥斯洛伐克正選　曼聯青訓邁奴正選披甲！（美聯社）

歐洲國家盃｜英格蘭惡鬥斯洛伐克正選　曼聯青訓邁奴正選披甲！（美聯社）

以C組首名出線的英格蘭，今晚將出戰歐洲國家盃淘汰賽，於十六強對陣斯洛伐克。

今仗英格蘭教練修夫基只對正選陣容作出一調動，由曼聯中場邁奴（Kobbie Mainoo），代替上場正選的干拿加歷查（Conor Gallagher）

一直被外界批評踢法沉悶的英格蘭，能否一洗頹氣，以新陣容爭取好表現？

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兩軍正選陣容

英格蘭（4-2-3-1）：

比克福特（Jordan Pickford）

基爾獲加（Kyle Walker）、史東斯（John Stones）、馬克古希（Marc Guehi）、捷比亞（Kieran Trippier）

迪格蘭賴斯（Declan Rice）、邁奴（Kobbie Mainoo）

布卡約沙卡（Bukayo Saka）；祖迪比寧咸（Jude Bellingham）、菲爾科頓（Phil Foden）

哈利卡尼（Harry Kane）

斯洛文尼亞（4-3-3）：

哈拉斯連（Lukas Haraslin）、保辛尼克（Robert Bozenik）、舒蘭斯（Ivan Schranz）

安德列杜達（Ondrej Duda）、盧保卡（Stanislav Lobotka）、古斯卡（Juraj Kucka）

漢斯高（David Hancko）、華夫路（Denis Vavro）、史堅尼亞（Milan Skriniar）、比卡歷（Peter Pekarik）

杜巴夫卡（Martin Dubravka）

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今仗英格蘭於正選陣客只作出一個調動，邁奴成為第三年輕在淘汰賽正選上陣的英軍。（路透社）

今仗英格蘭於正選陣客只作出一個調動，邁奴成為第三年輕在淘汰賽正選上陣的英軍。（路透社）

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