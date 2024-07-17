歐洲國家盃｜英格蘭或先由U21主帥暫領兵　修夫基難接掌曼聯

在修夫基（Gareth Southgate）宣布辭任英格蘭主帥之位後，英國媒體已在為下一任的英格蘭主帥進行估計。雖然紐卡素的領隊賀維（Eddie Howe）成為接任的熱門，不過英國媒體指英格蘭足總也可能在尋找短期的人選以帶領英軍出戰在9月開始的歐洲國家聯賽，而英格蘭U21主帥的卡斯利（Lee Carsley）可能會短暫擔任這個崗位。

英國的《太陽報》報道，指英格蘭足總可能會將U21主帥卡斯利臨時擔當英格蘭的主帥，帶領英軍在國家聯賽出戰。報道指出，雖然足總首選仍是紐卡素的賀維，但是屬意先由卡斯利帶領英軍在下一場國際賽對愛爾蘭。報道又指這可能是複製2016年修夫基從U21提拔上英格蘭主帥的方程式。