歐洲國家盃｜英格蘭或先由U21主帥暫領兵　修夫基難接掌曼聯

在修夫基（Gareth Southgate）宣布辭任英格蘭主帥之位後，英國媒體已在為下一任的英格蘭主帥進行估計。雖然紐卡素的領隊賀維（Eddie Howe）成為接任的熱門，不過英國媒體指英格蘭足總也可能在尋找短期的人選以帶領英軍出戰在9月開始的歐洲國家聯賽，而英格蘭U21主帥的卡斯利（Lee Carsley）可能會短暫擔任這個崗位。
英國的《太陽報》報道，指英格蘭足總可能會將U21主帥卡斯利臨時擔當英格蘭的主帥，帶領英軍在國家聯賽出戰。報道指出，雖然足總首選仍是紐卡素的賀維，但是屬意先由卡斯利帶領英軍在下一場國際賽對愛爾蘭。報道又指這可能是複製2016年修夫基從U21提拔上英格蘭主帥的方程式。
杜曹是曼聯後繼首選
英國的《電訊報》就報道，指雖然英格蘭足總屬意賀維，不過紐卡素仍希望留住這位領隊。報道指出，紐卡素在去年夏天與賀維簽訂了一份秘密合約，當中不含任何違約條款，這令英格蘭難以依靠啟動有關條款來邀請賀維。而紐卡素仍相信他們是可以留住這位主帥。
至於修夫基的去向，在歐國盃前雖然有指曼聯的管理團隊，英力士集團有意以修夫基接替主帥的滕哈格（Erik ten Hag）。英國《每日郵報》表示，隨着曼聯決定繼續留用滕帥，並與他續約後，修夫基接掌曼聯的機會漸減。報道指出縱使在短期內出現特殊情況，滕帥辭任或是被解僱，曼聯的首選人物都將會是前車路士領隊的杜曹（Thomas Tuchel）。報道指在曼聯與滕帥續約前，老闆的拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）曾在摩納哥與杜曹會面，杜曹有向拉特克里夫描畫出接掌曼聯後的計劃。