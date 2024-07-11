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體育
2024-07-11 12:39:43

歐洲國家盃｜英格蘭扳平12碼　前英超球證認同不應判罰

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杜費斯被指侵犯卡尼而被判12碼引起了爭議。(路透社)

杜費斯被指侵犯卡尼而被判12碼引起了爭議。(路透社)

英格蘭在歐洲國家盃的四強，力克荷蘭晉級決賽。正當全英國的球迷都在興高采烈之際，至少有2個人在「潑冷水」。前英超球證的赫基特（Keith Hackett）以及前英格蘭守將的加利尼維利（Gary Neville）都認為，英格蘭扳平的12碼絕不應判罰。

在周三（10日）的四強賽事，荷蘭上半場先由沙維西蒙斯（Xavi Simons）早段入球開紀錄，但是10分鐘後就獲得一個12碼。德國球證的施華耶（Felix Zwayer）在經視像助理裁判（VAR）的提示後，在場邊回看比賽的片段，並判罰12碼。球證指出是因為荷蘭的守將杜費斯（Denzel Dumfries）在哈利卡尼（Harry Kane）射門後將他踢跌。

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前英超球證認為12碼判決不洽當。(X截圖) 荷蘭的杜費斯攔截後被指侵犯英格蘭哈利卡尼。(路透社) 荷蘭的杜費斯攔截後被指侵犯英格蘭哈利卡尼。(路透社)

批VAR錯誤介入

英格蘭名宿，現為足球評述的「加利仔」加利尼維利已在社交媒體質疑決定，並指作為防守球員這判決是可恥的。已屆80歲，曾在英超初年執法的英格蘭球證赫基特，在社交媒體上同意加利仔的觀點。他在自己的X帳號指：「很好，我們會接受這個12碼。然而球證最初的決定是正當的，雙方球員都是向球沒有犯規。不過再一次VAR錯誤地介入，再按一貫程序，球證走到畫面前，看一看就改變他想法然後給予12碼。」

加利尼維利就指：「我可以說後衛只是自然地去阻擋射門，我不認為這是12碼，在我而言這算不上12碼，我不認為有幾多英格蘭球員會這樣認為。哈利顯然不敢表示，他是看來被踢跌的，你就獲得了運氣，英格蘭上半場表現好。」赫基特就回應：「說得好，加利尼維利你是對的。」

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