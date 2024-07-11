歐洲國家盃｜英格蘭扳平12碼　前英超球證認同不應判罰

英格蘭在歐洲國家盃的四強，力克荷蘭晉級決賽。正當全英國的球迷都在興高采烈之際，至少有2個人在「潑冷水」。前英超球證的赫基特（Keith Hackett）以及前英格蘭守將的加利尼維利（Gary Neville）都認為，英格蘭扳平的12碼絕不應判罰。 在周三（10日）的四強賽事，荷蘭上半場先由沙維西蒙斯（Xavi Simons）早段入球開紀錄，但是10分鐘後就獲得一個12碼。德國球證的施華耶（Felix Zwayer）在經視像助理裁判（VAR）的提示後，在場邊回看比賽的片段，並判罰12碼。球證指出是因為荷蘭的守將杜費斯（Denzel Dumfries）在哈利卡尼（Harry Kane）射門後將他踢跌。

Well we will accept the penalty. However the referees initial judgment was sound. No foul both players going for the ball.

Once again VAR incorrectly intervenes and in the usual manner the Referee goes to the screen and at a glance changes his mind and awards the PK — KEITH HACKETT (@HACKETTREF) July 10, 2024