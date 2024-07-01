歐洲國家盃淘汰賽16強階段，瑞士及德國先後晉級。而周一（7月1日）凌晨零時，英格蘭加時力克斯洛伐克驚險晉級8強，凌晨3時西班牙會對新丁的格魯吉亞。

歐洲國家盃F組最後一輪賽事，提早奠定首名出線的葡萄牙被格魯吉亞的基華拉斯基利亞及米卡達迪斯各建一功，格魯吉亞勝出後得4分，順利趕上尾班車，以最佳第3名的成績，歷史性打入16強。

歐洲國家盃｜法國16強硬撼比利時 衛冕冠軍上籤

淘汰賽上下線並不「平衡」，多支傳統強隊都聚集於上線。上線球隊包括西班牙、德國、葡萄牙、法國、比利時；而衛冕冠軍意大利則獲上籤，分至下線，16強將惡鬥瑞士。

土耳其憑辛克杜辛（Cenk Tosun）的絕殺入球，以2:1險勝捷克，以F組次名出線16強，將鬥奧地利。

羅馬尼亞力壓比利時以首名晉級！歐洲國家盃E組最後一輪分組賽，羅馬尼亞雖然先被斯洛伐克攻入1球，但憑馬里奧斯馬連的12碼扳平，最終雙方踢成1：1，各得1分。