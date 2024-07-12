歐洲國家盃｜英格蘭有意挽留帶隊世界盃　修夫基去向繼續保密

英格蘭在整個歐洲國家盃決賽周的過程都飽受抨擊，主帥的修夫基（Gareth Southgate）更是受最大的壓力。不過在球隊成功打入決賽後，英國媒體指英格蘭足總準備向修夫基開出新合約，由他第3度帶領英格蘭出戰2026年世界盃。
修夫基在英格蘭整個賽事的調動及用人都受球迷及英國球評的質疑，但是球隊確實最後打入了決賽。在賽前雖然有傳曼聯的新老闆拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）打算由他接替滕哈格（Erik ten Hag）接掌紅魔，不過紅魔最後仍是決定與滕帥續約。而修夫基與英格蘭足總的合約會在今年12月結束。英國媒體報道，英格蘭足總已向修夫基表示，無論下周日（14日）舉行的決賽結果如何，都希望他可以至少留任多2年至2026年的世界盃。
賽前向西班牙笠高帽
然而報道指，53歲的修夫基一直對自己在歐洲國家盃後的去向保密，傳媒稱仍未知他會否選擇留在英格蘭還是去接掌球會工作。而有傳如果修夫基離隊，現時紐卡素的主帥賀維（Eddie Howe）、前車路士及熱刺主帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）以及另一位現時無業的車路士前主帥波特（Graham Potter）都有機會成為繼任人。
對於決賽對西班牙，修夫基在回應傳媒時就表示，球隊需要交出「完美」的表現才有機會擊敗西班牙。他指：「他們理所當然是今屆賽事的熱門，他們是最好的球隊。他們在最近3次的比賽都有多1日的時間，這是非常重要，我們需要找到回復的法門。戰術上，我們要做得更完美，因為他們是較好的一方。」