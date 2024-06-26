歐洲國家盃｜英格蘭正選陣容出爐！　修夫基僅作一調動

賽前已獲出線資格的英格蘭，於C組最後一輪分組賽對陣斯洛文尼亞，力爭首名。

近期英格蘭教練修夫基（Gareth Southgate）因排陣保守而遭詬病，今仗他對正選陣容亦只作出一個調動，由干拿加歷查（Conor Gallagher）擔任中場，取代首兩場客串踢中場的阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）。

（即時更新：0200）