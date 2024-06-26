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體育
2024-06-26 02:02:00

歐洲國家盃｜英格蘭正選陣容出爐！　修夫基僅作一調動

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歐洲國家盃｜英格蘭正選陣容出爐！　修夫基僅作一調動（美聯社）

歐洲國家盃｜英格蘭正選陣容出爐！　修夫基僅作一調動（美聯社）

賽前已獲出線資格的英格蘭，於C組最後一輪分組賽對陣斯洛文尼亞，力爭首名。

近期英格蘭教練修夫基（Gareth Southgate）因排陣保守而遭詬病，今仗他對正選陣容亦只作出一個調動，由干拿加歷查（Conor Gallagher）擔任中場，取代首兩場客串踢中場的阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）。

（即時更新：0200）

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兩軍正選陣容

英格蘭（4-2-3-1）：比克福特（Jordan Pickford）；基爾獲加（Kyle Walker）、史東斯（John Stones）、馬克古希（Marc Guehi）、捷比亞（Kieran Trippier）；迪格蘭賴斯（Declan Rice）、干拿加歷查（N'Golo Kante）；布卡約沙卡（Bukayo Saka）；祖迪比寧咸（Jude Bellingham）、菲爾科頓（Phil Foden）；哈利卡尼（Harry Kane）

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斯洛文尼亞（4-4-2）：奧比歷（Jan Oblak）；卡尼歷（Zan Karnicnik）、迪古錫（Vanja Drkusic）、查卡比祖爾（Jaka Bijol）、沙利斯基艾歷真沙（Erik Janza）；史杜贊奴域（Petar Stojanovic）、阿當施連（Adam Gnezda Cerin）、艾斯歷（Timi Max Elsnik）、贊馬卡亞（Jan Mlakar）；史保亞（Andraz Sporar）、施斯高（Benjamin Sesko）

干拿加歷查（左）今場代替首兩場表現乏善足陳的阿歷山大阿諾特，擔任正選中場。（美聯社）

干拿加歷查（左）今場代替首兩場表現乏善足陳的阿歷山大阿諾特，擔任正選中場。（美聯社）

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