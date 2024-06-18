歐洲國家盃｜英格蘭球迷「飲大咗」大覺瞓　凌晨4點起身發現身處無人球場

英格蘭在香港時間的周一（17日）凌晨，以1球小勝塞爾維亞，不少球迷都嫌比賽太過沉悶睡着。然而在現場也有一位英格蘭球迷睡着了，而他結果在凌晨4時才起來，發現自己身處空無一人的球場。有網民驚訝，為何保安未有發現他？亦有人笑言，他究竟喝了多少。
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憑着祖迪比寧咸（Jude Bellingham）飛將軍的頭槌，以1球擊敗塞爾維亞，不少香港球迷都覺得這場「很悶」，而這可能也得到場內英格蘭球迷的認可。一位英格蘭球迷在TikTok上載影片，表示自己在凌晨4時，發現身處空無一人的史浩克球場。這位球迷的第一條片表示：「我剛起身，現在清晨4點，我在史浩克球場打緊冷震。」據報在德國凌晨氣溫急降，在凌晨4時僅得攝氏14度。
在球迷的影片，展示球場的大光燈仍然開着，不過整個球場真的空無一人。有球迷就質疑影片的真偽，也有球迷驚訝，為何保安沒有發現他。有些球迷驚訝，清晨4時球場的大燈依然開着，而他之後再發影片，展示自己如何躺在球場沒被發現。另外有球迷就笑言：「我可以想像他喝了多少才醉成這樣。」
england fan waking up in the ground at 4am this morning 🤣🤣 whole place to himself— away day lads (@awaydayladsfs) June 17, 2024
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