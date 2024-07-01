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體育
2024-07-01 01:58:00

歐洲國家盃｜比寧咸最後一擊「倒掛」救主　英格蘭斯洛伐克進入加時

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歐洲國家盃｜比寧咸最後一擊「倒掛」救主　英格蘭斯洛伐克進入加時（路透社）

歐洲國家盃｜比寧咸最後一擊「倒掛」救主　英格蘭斯洛伐克進入加時（路透社）

以C組首名出線的英格蘭，今晚將出戰歐洲國家盃淘汰賽，於十六強對陣斯洛伐克。

今仗英格蘭教練修夫基只對正選陣容作出一調動，由曼聯中場邁奴（Kobbie Mainoo），代替上場正選的干拿加歷查（Conor Gallagher）

一直被外界批評踢法沉悶的英格蘭，上半場保守惹禍，先被斯洛伐克攻入一球。下半場英格蘭久攻不下，及至臨完場前最後一擊，祖迪比寧咸一記「倒掛金勾」世界波，為英軍追平1:1，比賽進入加時。

（即時更新：0200）

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兩軍正選陣容

英格蘭（4-2-3-1）：

比克福特（Jordan Pickford）

基爾獲加（Kyle Walker）、史東斯（John Stones）、馬克古希（Marc Guehi）、捷比亞（Kieran Trippier）

迪格蘭賴斯（Declan Rice）、邁奴（Kobbie Mainoo）

布卡約沙卡（Bukayo Saka）；祖迪比寧咸（Jude Bellingham）、菲爾科頓（Phil Foden）

哈利卡尼（Harry Kane）

斯洛伐克（4-3-3）：

哈拉斯連（Lukas Haraslin）、保辛尼克（Robert Bozenik）、舒蘭斯（Ivan Schranz）

安德列杜達（Ondrej Duda）、盧保卡（Stanislav Lobotka）、古斯卡（Juraj Kucka）

漢斯高（David Hancko）、華夫路（Denis Vavro）、史堅尼亞（Milan Skriniar）、比卡歷（Peter Pekarik）

杜巴夫卡（Martin Dubravka）

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今仗英格蘭於正選陣客只作出一個調動，邁奴成為第三年輕在淘汰賽正選上陣的英軍。（路透社）

今仗英格蘭於正選陣客只作出一個調動，邁奴成為第三年輕在淘汰賽正選上陣的英軍。（路透社）

英軍大意失手　斯洛伐克反擊先開紀錄

甫開賽英格蘭繼續保守，進攻未見改善，但屢屢犯規。頭十分鐘先後有馬克古希（Marc Guehi）及邁奴（Kobbie Mainoo）領黃，假若英格蘭成功晉級的話，中堅馬克古希下場需要停賽。斯洛伐克雖然賽前被看低一線，在這場十六強賽事卻是先有威脅攻勢的一隊，哈拉斯於11分鐘接應反擊，單刀射門先被英格蘭門將比克福特撲走，再由捷比亞解團，一時間英格蘭後防風聲鶴唳。

斯洛伐克的反擊，於25分鐘終於奏效。史卓歷於前場中路作支點後，巧妙地傳予入楔的舒蘭斯冷靜一射即入。這個入球顯示英格蘭後防完全不集中，給予太多空位斯洛伐克的球員，導致先失一球。

上半場斯洛伐克憑著舒蘭斯的入球，暫時領先英格蘭1:0。

英格蘭上半場表現蹩腳，意外落後一球。（美聯社） 英格蘭上半場表現蹩腳，意外落後一球。（美聯社） 英格蘭上半場表現蹩腳，意外落後一球。（美聯社） 英格蘭上半場表現蹩腳，意外落後一球。（美聯社） 英格蘭上半場表現蹩腳，意外落後一球。（美聯社） 英格蘭上半場表現蹩腳，意外落後一球。（美聯社） 英格蘭上半場表現蹩腳，意外落後一球。（美聯社）

英軍食「詐糊」空歡喜　比寧咸最後一擊倒掛救世

換邊後，「三獅軍團」雖然未有換人，但仍能馬上作出回應。捷比亞於50分鐘左路傳中予菲爾科頓射入空門，然而經半自動越位系統觀看重播後，菲爾科頓位於越位位置，故入球無效。

其後戰局一面倒，英格蘭全力搶攻，更於66分鐘變陣，以高爾彭馬（Cole Palmer）入替捷比亞，將布卡約沙卡轉踢左閘。哈利卡尼於78分鐘曾有一次黃金機會，接應左路罰球傳中頭槌攻門，但僅僅柱邊出界。「三獅軍團」於80分鐘再有黃金機會，迪格蘭賴斯禁區外施放冷箭中柱，哈利卡尼門前「窩利」補中不果。

正當所有觀眾都以為英格蘭爆冷出局時，祖迪比寧咸接應傳中，於禁區內施展「倒掛金勾」，收死杜巴夫卡，英軍於95分鐘成功追平，比賽隨即進入加時。

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臨完場前最後一擊追平，比寧咸一球值千金。（美聯社） 臨完場前最後一擊追平，比寧咸一球值千金。（美聯社） 臨完場前最後一擊追平，比寧咸一球值千金。（路透社） 臨完場前最後一擊追平，比寧咸一球值千金。（路透社） 臨完場前最後一擊追平，比寧咸一球值千金。（路透社）
歐洲國家盃淘汰賽賽程｜（am730製圖） 歐洲國家盃淘汰賽賽程｜（am730製圖） 歐洲國家盃淘汰賽賽程｜（am730製圖） 歐洲國家盃淘汰賽賽程｜（am730製圖） 歐洲國家盃淘汰賽賽程｜（am730製圖） 歐洲國家盃淘汰賽賽程｜（am730製圖）
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